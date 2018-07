Carlos Sainz: “Grosjean ha perdido el coche y me ha tocado”

Sainz ha tenido un fin de semana para olvidar en Silverstone.

Contento. Así debería haber acabado la carrera de hoy en Silverstone Carlos Sainz. Y es que acabar estampado contra un muro cuando otro coche te golpea rozando los 300 km/h y salir ileso es como para dar palmas con las orejas. Pero no, el madrileño ha demostrado una vez más su ambición reconociendo la decepción que supone para él tener que haber abandonado una prueba en la que peleaba por puntuar.

“Pelea dura, típica después de un Safety Car. Yo con un poco más de agarre con el neumático blando queriendo adelantar me he tirado por fuera en la curva 9, creo que he dejado suficiente espacio y que Grosjean ha perdido el coche en la entrada y luego me ha tocado. Un incidente que puede pasar en carrera. Disgustado más por como ha ido todo después de la salida que por el accidente”, afirma Carlos Sainz acerca del incidente.

Tampoco se ha cortado Sainz a la hora de criticar a Renault por la estrategia de cambio de neumáticos seguida, con un primer cambio que le ha hecho perder posiciones. “No ha sido por tráfico ni por los neumáticos, ha sido por otra cosa, cosas de estrategias que no merece la pena decir aquí, cosas de carreras. Disgustado porque haces lo más difícil, te pones ya en posición de puntos y pierdes luego dos posiciones en el pitstop, donde no las quieres perder”.

A pesar de todo, Sainz ha vuelto a protagonizar una salida impresionante en la que ha ganado hasta siete posiciones. “Sí, he ganado siete posiciones con la rueda media aprovechando que todo el mundo salía con la blanda. Una de las mejores salidas de mi vida, me he puesto ya en los puntos que era el objetivo de hoy y luego hemos perdido dos posiciones en la parada de una forma que no me esperaba porque no tenía ni idea de que las íbamos a perder”. A la próxima irá mejor, seguro.