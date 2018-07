Fernando Alonso, a pesar de ser 13º: “Ha sido mi mejor calificación del año”

Alonso buscará los puntos mañana en Silverstone tras no poder meterse en la Q3 Al McLaren le urgen mejoras si quiere seguir peleando por ser el cuarto mejor equipo.

Tiene que ser en cierto modo frustrante hacer tu trabajo perfecto y ver que no te da más que para salir decimotercero. Eso es lo que le ha pasado hoy a Fernando Alonso, que según él ha completado la mejor sesión de calificación del año, lo que no le ha permitido salir más arriba de ahí mañana en Silverstone. En McLaren, más que frustración, deben sentir vergüenza de estar desaprovechando el talento del asturiano con un monoplaza que pasa la Q1 con dificultades. De no ser por las manos de Fernando ahí se habrían quedado los dos coches naranjas. Y si no, solo hay que ver a Vandoorne, 17º.

“Ha sido mi mejor calificación del año y el mejor fin de semana en general. Todo el sábado ha ido muy bien, muy competitivo respecto a nuestras posibilidades y estoy contento. A ver si en carrera puedo sumar algún punto”, ha reconocido Alonso tras bajarse del MCL33.

Para aspirar a algo más el McLaren ha de mejorar, algo que debería suceder en alguna de las dos siguientes carreras, especialmente porque la competencia en la zona media de la parrilla es cada vez mayor. “A ver si en Alemania llegan, y en Hungría y luego en la segunda parte de la temporada porque nos siguen faltando esas decimillas para estar más arriba junto a los Haas o los Sauber que ya están a su altura, son casi tres Ferrari”.

Respecto a la estrategia, Alonso duda acerca de si se parará una o dos veces en boxes, independientemente de lo cual el asturiano tratará de sumar puntos como en Austria, donde salió el último. “Veremos una o dos paradas, depende del calor en pista y la degradación. Los puntos siempre son posibles saliendo cerquita de ellos, siempre pasa algo, algún piloto que no lo hace bien, algún ‘pit stop’ o problemas que nosotros tenemos que evitar. En Austria salí del ‘pit lane’ y lo logré así que aquí debería ser más sencillo”.