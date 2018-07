Carlos Sainz, optimista pese a caer en la Q1: “Aquí se puede remontar”

Primera vez que Sainz cae este año antes de llegar a la Q3. Renault va a sufrir en Silverstone para lograr puntos.

Ya se sabía que no iba a ser un Gran Premio de Gran Bretaña sencillo para Carlos Sainz, cuyo Renault RS18 no es de los más fuertes en curva rápida, algo que abunda en Silverstone. Sin embargo, que el madrileño cayese en la Q1 sí que puede considerarse una sorpresa, sobre todo porque Nico Hulkenberg saldrá undécimo, y eso que Sainz intentó de todo. “Buscaba rebufos y más cosas para recuperar ese par de décimas que nos sacaban pero este fin de semana está complicado y hay que analizarlo”.

A pesar de las dificultades, Carlos Sainz afirma tener cierta esperanza de remontar mañana, especialmente por las buenas salidas que está protagonizando últimamente. “La carrera tiene pinta de ser a una parada pero aquí ya se sabe que se puede remontar y confío en mis salidas”.

Pero, ¿qué es lo que le ha hecho a Sainz perder el ritmo y no pasar siquiera el primer corte? Por un lado el tráfico, y por otro unos cambios de reglaje que no funcionaron como se esperaba. “Hemos perdido bastante al final con un poquito de tráfico y que no iba del todo cómodo con el coche. Hicimos unos cambios entre el tercer libre y la calificación y no funcionaron como queríamos y cuando está todo tan apretado y pierdes una décima en algún sitio es muy difícil recuperarla”.

Con este resultado, la racha de haber pasado siempre este año a la Q3 acaba con nueve apariciones consecutivas en dicha ronda, algo que Sainz valora positivamente. “Una pena, pero lo positivo es que es la primera calificación que no estoy en Q3, pero está siendo un fin de semana duro para el equipo y sorprendente que no estemos donde esperábamos”.