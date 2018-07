Lewis Hamilton: “La Fórmula 1 te mata cuando fallas”

Lewis Hamilton ha reconocido que la Fórmula 1 es una competición que provoca gran cantidad de altibajos para los pilotos También aseguró que le debe a la F1 todo lo que es hoy en día

Lewis Hamilton es de esos pilotos que no se corta a la hora de hablar delante de los micrófonos, y lo ha hecho de nuevo para destapar la verdadera cara de la Fórmula 1 desde el punto de vista de los pilotos. Según el británico, la clase reina del automovilismo requiere de una fortaleza mental especial para superar aquellos momentos en los que te hunde. “La Fórmula 1 te mata cuando fallas”, asegura el británico.

Una gran prueba de ello la tuvimos, por ejemplo, durante la temporada 2016, cuando el comienzo fulgurante de Nico Rosberg con cuatro victorias en las cuatro primeras carreras sembraron dudas en el entorno de Hamilton. Entonces, todo el mundo empezó a cuestionar el excéntrico modo de vida del inglés, el mismo que por cierto llevó en 2017 cuando hizo el campeonato más perfecto que se le recuerda.

A pesar de estar tan expuesto, Hamilton afirma que está muy agradecido a la Fórmula 1, porque es lo que le ha permitido vivir una vida de ensueño. “La Fórmula 1 me ha dado una vida, me ha dado un propósito, pero también me ha roto. Me rompió y me construyó, me rompió y me construyó. Lo que me ha dado es la plataforma para poder hacer lo quiero, vivir la vida que solo podría haber soñado”.

El gran secreto de Lewis Hamilton para seguir adelante es mentalizarse para saber que de los malos momentos siempre se sale, a pesar que durante ellos seas el foco de atención. “Cuando tropiezas todos te miran. La pasión por lo que haces y la voluntad de tener éxito es lo que te ayuda a continuar. Te caes y te rompes un hueso, sanas y sigues adelante”, finaliza el piloto inglés, que este fin de semana afronta el Gran Premio de su país con el reto de vencer en él por sexta vez, quinta consecutiva.