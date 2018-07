Fernando Alonso: “Se me informó de los cambios, no se me consultó. Yo piloto coches”

Eric Boullier ha dimitido como máximo responsable deportivo de McLaren. Alonso espera que todos estos cambios ayuden a McLaren a mejorar.

Bajan turbulentas las aguas en McLaren después de la dimisión de Eric Boullier, que no hace sino confirmar la constante crisis en la que vive el equipo británico desde hace años. Ahora los hombres fuertes de los de Woking serán Andrea Stella, Gil de Ferran, Simon Roberts… y Fernando Alonso. Pero, ¿fue consultado el asturiano a la hora de llevar a cabo estos cambios tal y como se ha rumoreado? Nada más lejos de la realidad. El piloto ha confirmado que Zak Brown, CEO de McLaren, le llamó simplemente para informarle de lo que iba a suceder. “A Stoffel y a mi se nos informó. Informar no es consultar. Nosotros pilotamos coches”.

A pesar de que Alonso parezca algo contrariado con esta situación, muestra de cara al público su confianza de que todo sirva para que McLaren empiece a remontar de una vez por todas hasta llegar a lo que un día fue, uno de los equipos más grandes de la Fórmula 1. “Después de los problemas de los últimos años, ahora es momento de dar un paso atrás y dos hacia adelante. Hemos tenido pocas evoluciones. Estamos estancados”.

Entrando más en detalle, Alonso ha destacado que todo lo que está sucediendo en McLaren es cosa de Zak Brown, dejándole al americano la responsabilidad de acertar o no con los cambios. “Me enteré ayer de lo de Eric cuando me llamó Zak. Confío en decisiones que toma. Con Zak, Andrea y la gente nueva podemos ir hacia adelante. Las nuevas incorporaciones son decisiones de Zak. La clave para el grupo medio es ver quien mejora más el coche”. Veremos hasta qué punto afecta todo esto al futuro de Alonso, del que el propio piloto volvió a asegurar que no hablará hasta dentro de unos meses. “Después del verano pensaré que es lo mejor para futuro”.