Vettel y Ferrari lideran ambos campeonatos tras los resultados obtenidos en Austria

Ningún Ferrari ganó el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, pero lo cierto es que en Maranello pueden estar más que contentos con el resultado que se dio en el Red Bull Ring. El doble podio logrado ayer contrasta con el doble abandono de Mercedes, lo que ha permitido que tanto Vettel como el propio equipo italiano se pongan líderes del mundial tanto en pilotos y constructores.

Lejos de detenerse a disfrutar con ello, Maurizio Arrivabene ha aprovechado esta situación para sacar pecho, asegurando que el traer un montón de mejoras como hizo Mercedes no vale para nada si luego no eres capaz de acabar la carrera. Un zasca épico el del dirigente italiano. “Trajeron un nuevo paquete de mejoras, pero no pudieron hacer mucho. Puedes traer un montón de cosas interesantes, pero si no está todo en orden, te vas a detener a la derecha de la pista”.

Además de este dardo envenenado contra su rival, Arrivabene también presumió del buen hacer de los motores Ferrari, con seis de ellos logrando colarse en el ‘top 10’ en Austria. “Hubo seis unidades de potencias de Ferrari en los diez primeros lugares, eso es algo sumamente importante. Es obvio que hoy debíamos tener el papel de atacantes en la salida de la carrera, pero mientras eso sucede también debes ser consiente de que las oportunidades de victorias son probables. Sin embargo, estoy feliz porque los motores Ferrari demostraron que son fuertes y fiables. Esta cita era una prueba de fiabilidad para nosotros”.

Sobre lo que no ha querido comentar nada Arrivabene es del fichaje de Charles Leclerc para 2019, algo que en Italia dan por hecho. “Están hablando demasiado. Dejen que corran en paz. Dejen que Leclerc siga corriendo como lo está haciendo y dejen a Kimi tranquilo, que está haciendo su trabajo a la perfección. Ahora hay que pensar en Silvestone, donde prima la aerodinámica. Será una carrera difícil para nosotros, no debemos perder la concentración”.