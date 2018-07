Fernando Alonso: “Estoy contento, hemos logrado puntos inesperados”

Alonso completó unas últimas vueltas de infarto El piloto de McLaren ha remontado 12 puestos tras empezar desde el pit lane

No pintaba nada bien el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 para Fernando Alonso. El asturiano partía desde el pit lane por romper McLaren el régimen de parque cerrado que existe tras la clasificación debido a que tuvieron que poner un alerón delantero del año pasado al haberse quedado sin repuestos de los nuevos. Los bordillos del Red Bull Ring causaron estragos ayer. Pero ni eso ni la evidente falta de velocidad del McLaren han detenido a Fernando, que ha completado una carrera espectacular hasta lograr la octava plaza, que además ha llegado tras una serie de impresionantes adelantamientos al final.

“Había pocas oportunidades para adelantar pese a las tres zonas de DRS, si no lo hacías en el momento justo los neumáticos se sobrecalentaban mucho, había que tirarse sí o sí y estoy muy contento logrando puntos inesperados, quizá los de Bakú fueron aún más inesperados, pero bueno… contento”, ha declarado Alonso tras acabar la carrera.

La clave para Alonso ha estado en que su McLaren no ha sufrido problemas de blistering en los neumáticos, mientras que los monoplazas rivales sí. “Trabajo entregado, ¿no? Es lo que les dije al equipo por la radio, como un repartidor. A pesar de todo íbamos a por los puntos y lo hemos conseguido, pero ha sido una carrera con dificultades. El tráfico al principio cuando estaba ahí, detrás de seis o siete coches obstaculizado, pero después del pit stop los demás empezaron a tener blistering y nosotros no. Hay que saber por qué no lo tuvimos y si hacemos algo diferente a los demás en ese sentido”.

Volviendo al tema del alerón, Alonso ha reconocido que todo eran incógnitas antes de empezar la carrera, porque nunca habían probado éste en el MCL33 de este año: “No sabíamos muy bien cómo iban a ir las cosas porque, entre otras razones, teníamos el alerón delantero del año pasado, no sabíamos ni que ángulo poner porque nunca habíamos rodado con este ala y este coche, con tanto tráfico al principio no podía decirles nada sobre cómo iba, pero bueno al final salió todo muy bien”.