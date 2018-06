Fernando Alonso se resigna: “Estoy contento aunque salgamos decimoterceros, es nuestra posición”

Alonso espera que el McLaren mejore en las carreras de Alemania y Hungría.

Acabar decimocuarto en una sesión de clasificación de Fórmula 1 -decimotercero al final por la sanción a Charles Leclerc– y estar satisfecho es algo que sorprende, y más si el protagonista es un doble campeón del mundo como Fernando Alonso. Pero es que él no puede exigirse más, porque ha colocado su McLaren en la posición más alta posible. Y si no que se lo digan a Vandoorne, que no ha pasado ni el primer corte.

“He intentado hacer el mejor trabajo posible y en general estoy contento, aunque ya sé que no está bien estarlo saliendo el 13º así que estamos en nuestra posición. En Paul Ricard nos quedamos los dos fuera de la Q2 y aquí al menos hemos podido entrar. Tenemos que mejorar esas dos o tres décimas porque está todo tan igualado que puedes bailar muchas posiciones por muy pocas décimas y puedes dar un salto de cinco o seis posiciones”, ha dicho Alonso tras bajarse de su McLaren.

El problema de esta parte de la temporada es que la presencia de tantas carreras consecutivas impide una mejora por parte de los monoplazas, con lo que Alonso espera que las carreras de Alemania y Hungría supongan un paso adelante que ahora no se está viendo en el McLaren. “Está tan apretado el calendario que tener Francia, Austria e Inglaterra seguidos los coches más o menos son lo mismo y esperamos para Alemania o Hungría a finales de mes tener ya una mejora sustancial”.

En cuanto a la estrategia para la carrera, Alonso piensa que los diferentes neumáticos ofrecen un rendimiento muy similar. “Los amarillos y los morados van parecidos la verdad. Hay bastante igualdad a una vuelta, así que en carrera está claro que el ‘ultra’ será el neumático a evitar e intentaremos hacer la carrera con los blandos y los súperblandos”, ha reconocido el piloto, que además no ha dado mucha importancia al estreno de un mapa motor de clasificación en su propulsor. “Nosotros lo pusimos a tope y confiamos en que de algo más pero es difícil hacer una comparación entre mapas, lo pones y los del equipo verán los datos”.