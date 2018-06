Carlos Sainz: “Estoy contento, no había mucho más hoy”

Sainz ha dominado en todo momento a su compañero de equipo Nico Hulkenberg.

El Gran Premio de Austria de Fórmula 1 está siendo una clara demostración de talento por parte de Carlos Sainz, que ha superado en todas y cada una de las sesiones a Nico Hulkenberg. Lo mismo en la clasificación, donde el madrileño ha acabado en noveno lugar, justo un puesto por encima del germano. Eso sí, en el Red Bull Ring será complicado que Renault bata a los Haas, que se han mostrado un puntito por encima del resto de la zona media, llegando incluso a situarse Grosjean por delante del Red Bull de Ricciardo.

“Ha sido una buena calificación, hemos mejorado bastante respecto a ayer, donde no éramos equipo de Q3, y hoy sí, pero en lo negativo la distancia de los Haas, que es un mundo en este circuito, están más en la liga de los de arriba y de hecho han batido a un Red Bull, pero bueno, contento, no había mucho más hoy”, ha dicho Sainz tras acabar la clasificación.

Estratégicamente Sainz piensa que el hecho de tener que salir con el neumático ultrablando le va a dificultar el comienzo de la carrera, algo que esperan compensar después al colocar el blando. Para el madrileño ésta es la táctica clara a seguir: “Saliendo con el ultra será difícil sobre todo en el primer tramo con los que salgan del 11 que nos apretarán, pero luego montaremos los blandos y esperamos recuperar lo que perdamos con el ultra”.

También ha hablado Carlos Sainz sobre el nuevo mapa motor de Renault, que aporta unos 15 CV extra durante la clasificación. El madrileño ha reconocido que la mejora no se nota mucho, aunque ayuda. “No se nota mucho, es muy poquito, lo que pasa es que es un circuito perfecto para nuestro rival Haas así que tampoco se puede pedir mucho más, venimos de a un circuito similar a Paul Ricard y sin muchas mejoras así que sabíamos que nos iba a tocar sufrir”.

Por último, Sainz ha sido cuestionado acerca del incidente protagonizado con Sebastian Vettel al final de la Q2, en la que el alemán ha arruinado su último intento de vuelta rápida. Por suerte, el pase a la ronda definitiva de Carlos ya estaba asegurado. “No ha cambiado mucho, solo romper un alerón delantero que cuesta dinero a este equipo, pero la verdad es que no ha influido demasiado, no se ha dado cuenta o no le han avisado”. Eso sí, ni la opinión del español ha librado a Vettel de ser sancionado con tres puestos en la parrilla de salida…