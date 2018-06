Carlos Sainz: “Tenemos más esperanza para el sábado y la carrera”

Carlos Sainz ha reconocido que Renault lo va a tener complicado para batir a Haas en Austria después de ver el ritmo del equipo americano en la primera jornada de entrenamientos libres "Tenemos más esperanza para este sábado y para la carrera", ha afirmado

Carlos Sainz ha valorado con cautela los dos entrenamientos libres disputados hoy en el Red Bull Ring, escenario del GP Austria F1. El madrileño, que no ha logrado colarse en el ‘top 10’ en ninguna de las dos sesiones disputadas, confía en que las mejoras de Renault le permitan dar un paso tanto el sábado en la clasificación como el domingo en la carrera. “Tenemos más esperanza para este sábado y para la carrera. Podemos mejorar mucho de viernes a sábado. Ahora bien sabemos que nos espera un fin de semana difícil. Los Haas están medio segundo por delante en siete curvas. Hay que mucho que recuperar”, dijo.

A pesar de este sentimiento positivo, Sainz no deja de reconocer que los entrenamientos de hoy han sido complicados, lo mismo que sucedió en circuitos de asfalto similar a éste. “Ha sido un día complicado, tal y como esperábamos. Parecido en cierta manera al viernes vivido en Paul Ricard o en Barcelona. No sabemos por qué en este tipo de circuito de asfalto liso nos cuesta un poco. Hay que ver por dónde podemos mejorar. Ahora mismo no pinta muy bien la cosa”.

Lo que tiene claro Sainz es que el equipo a batir en la zona media de la parrilla es Haas, que ha logrado meter a sus dos coches séptimo y octavo en la segunda sesión de libres. Por el contrario, el madrileño ve igualdad máxima entre el resto de escuderías rivales. “Toro Rosso está yendo muy bien. Han traído una mejora aerodinámica que seguro que les ayuda. El equipo a batir es Haas. Y luego están Toro Rosso, McLaren, Force India y nosotros para luchar por lo que sea estar detrás de los tres más destacados”.

Sainz también ha valorado uno de los puntos más polémicos que está deparando el GP Austria F1, que son los pianos del circuito, los cuales han provocado más de un problema. No obstante, Carlos opina que el riesgo de pisarlos es el mismo para todos, con lo que serán los pilotos los que tengan que andarse con ojo. “Sabes que si tocas lo amarillo a lo mejor no acabas en el muro, pero sí dañando algo del coche. Eso sí que es lo mismo para todos”.