Carlos Sainz: “Es imposible coger a los equipos de arriba este año”

Sainz quiere alargar a 9 sus presencias consecutivas en la Q3 del sábado.

Carlos Sainz llega al Gran Premio de Austria de Fórmula 1 tras completar en Paul Ricard una de sus mejores carreras. De hecho, el madrileño llegó a rodar en los primeros compases de la prueba en posiciones de podio, algo totalmente irreal a su entender. Según Sainz, alcanzar a los tres equipos grandes esta misma temporada va a resultar imposible, siendo el objetivo acabar más cerca de ellos de lo que estaban a principio de año.

“Este año sí, es imposible. Nunca he visto a nadie recuperar un segundo y medio durante todo un año. Con tal de que acabemos más cerca de ellos de lo que empezamos, el año sería un buen progreso y una señal muy positiva. Ser capaces de desarrollar el coche más y mejor que los tres de delante sería algo muy bueno”, dijo.

Pese a ello, Sainz está completando una temporada muy buena en la que todavía no ha dejado de clasificarse para la Q3 en ninguna de las ocho carreras disputadas. Eso sí, Carlos no se ciega con la estadística y es consciente de que Renault tiene que seguir mejorando para mantenerse siempre en la pelea por ser el cuarto mejor equipo.

“Quizá sí haciendo las cosas bien si, pero requiere su toque no diré de suerte, pero si de consistencia, de que todo vaya bien y ser siempre entre el cuarto o quinto coche más rápido, si no no hay secretos, no pasas. Hasta ahora lo hemos sido en el momento que tocaba hemos hecho vueltas de Q2 muy buenas, pero tanto el equipo como yo queremos más, no solo esa estadística de Q3 en todas las carreras, queremos dar un paso hacia delante pensando en el campeonato, pero también en ese ‘top 3’ que está tan lejano ahora mismo”, añadió.

Para ello, Renault estrena un nuevo MGU-K más ligero y fiable que el anterior, una pieza que les permitirá una mínima ganancia de tiempo porque les permitirá redistribuir el reparto de esos a su antojo. “De peso vamos bien, aunque quitar dos kilos de peso nos va a dar una décima porque ya íbamos al limite del peso, ayuda porque es quitar peso ahí y quizá ponerlo en otro sitio que nos ayude de alguna manera. Todo pequeño paso es importante”.