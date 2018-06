Assel Al Hamad se convierte en la primera mujer saudí en conducir un Fórmula 1

El Gran Premio de Francia de Fórmula 1 de este año no ha sido solamente especial porque el país galo haya recuperado el Gran Circo después de una década. Ni tampoco porque la carrera se haya disputado en Paul Ricard 28 años después. También lo ha sido porque la pista de Le Castellet ha sido la primera de toda la historia que ha visto a una mujer saudí ponerse al volante de un Fórmula 1, precisamente en el momento que ha dejado de existir una absurda prohibición que impedía a las féminas de aquel país ponerse al volante. Su nombre es Assel Al Hamad, y es integrante de la Federación de Motor de Arabia Saudí, además de miembro de la Comisión de Mujeres para el Deporte de la FIA.

A special way to mark a special day 👌

Aseel Al-Hamad drives in the @RenaultSportF1 Passion Parade at the #FrenchGP on the same day Saudi Arabia allowed women to obtain a driving licence pic.twitter.com/vserUodFly

— Formula 1 (@F1) 24 de junio de 2018