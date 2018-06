Carlos Sainz lo bordó en el Gran Premio de Francia de Fórmula 1. A escasas seis vueltas para el final, el español marchaba en la sexta posición y no parecía que peligrara ese puesto, pero un fallo de motor en su Renault le hizo perder muchísima potencia y en las tres últimas vueltas vio como Kevin Magnussen y Valtteri Bottas le adelantaban y le mandaban a la octava posición, que fue en la que acabó.

Una vez concluida la carrera, el piloto madrileño compareció ante los medios con un sabor muy agridulce. Fue un gran fin de semana para Carlos Sainz, pero ese fallo de su monoplaza impidió que terminara el GP de Francia como le hubiera gustado: “Es una auténtica pena, llevábamos el fin de semana perfecto, un sexto puesto en carrera después de una clasificación perfecta, una salida perfecta, un ritmo muy bueno durante toda la carrera, sobre todo con las blandas…”.

“Me duele por el equipo”

“Y, de repente un problema, a seis vueltas del final que empaña todo lo que habíamos hecho y por poco nos cuesta los puntos. Es una pena, pero bueno, qué se le va a hacer, así son todas las carreras. Me duele por el equipo, que se merecía en casa ese sexto puesto y conseguir buenos puntos para el campeonato”, añadió Carlos Sainz.

“Hemos perdido unos 160 caballos de potencia, eso es seguro, aunque no sé todavía el problema. La salida fue un poco caótica, fruto de ser un circuito nuevo y faltar referencias. No sabíamos muy bien cómo iba a ser la curva uno en la primera vuelta. Yo he salido muy bien, casi paso a Kimi Räikkönen, pero he decidido no arriesgar y pasarles por dentro porque todos se han pasado de frenada. Ha sido bueno de ver. Hemos tenido un muy buen ritmo durante toda la carrera, y por eso me da rabia, porque nos merecíamos ese sexto puesto”, finalizó.