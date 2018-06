F1: Resultado Clasificación GP Francia 2018

Así queda la clasificación final del Gran Premio de Francia. Lewis Hamilton se colocará primero en la parrilla de salida.

1. Lewis Hamilton MERCEDES GP 01:30.029

2. Valtteri Bottas MERCEDES GP 01:30.147

3. Sebastian Vettel FERRARI 01:30.400

4. Max Verstappen RED BULL 01:30.705

5. Daniel Ricciardo RED BULL 01:30.895

6. Kimi Räikkönen FERRARI 01:31.057

7. Carlos Sainz RENAULT 01:31.126

8. Charles Leclerc ALFA ROMEO SAUBER 01:32.635

9. Kevin Magnussen HAAS F1 TEAM 01:32.930

10. Romain Grosjean HAAS F1 TEAM 01:31.472

11. Esteban Ocon FORCE INDIA 01:32.075

12. Nico Hulkenberg RENAULT 01:32.115

13. Sergio Pérez FORCE INDIA 01:32.454

14. Pierre Gasly TORO ROSSO 01:32.460

15. Marcus Ericsson ALFA ROMEO SAUBER 01:32.820

16. Fernando Alonso MCLAREN RENAULT 01:32.976

17. Brendon Hartley TORO ROSSO 01:33.025

18. Stoffel Vandoorne MCLAREN RENAULT 01:33.162

19. Sergey Sirotkin WILLIAMS 01:33.636

¡POLE PARA LEWIS HAMILTON! El británico le quitó in extremis la primera posición a Valteri Bottas, que se había puesto primero contra pronóstico. Vettel será tercero y Carlos Sainz séptimo tras una grandísima última vuelta. Todos los pilotos ya en pista con el ultrablando. Se la van a jugar a una vuelta con Hamilton como gran favorito a la pole. Bottas y Vettel están al acecho. Se reanuda la Q3 con menos de seis minutos para su finalización. Todos los pilotos excepto Leclerc y los Haas, sobe la pista. Carlos Sainz por el momento marcha séptimo. ¡Accidente de Romain Grosjean! La grúa tiene que entrar al asfalto y por tanto, la sesión queda suspendida. Por el momento lidera Hamilton, con Bottas pisándole los talones.

Los clasificados para la Q3 son los siguientes: Hamilton, Vettel, Raikkonen, Bottas, Ricciardo, Verstappen, Grosjean, Magnussen, CARLOS SAINZ y Leclerc. ¡Termina la Q2 y lo hace con Carlos Sainz dentro de los diez primeros! Una grandísima última vuelta permite al madrileño entrar en la última ronda para luchar por la mejor clasificación posible. Hamilton, Vettel, Raikkonen y Verstappen lucharán por la pole en unos minutos. Habla Fernando Alonso para Movistar + y muestra su decepción por caer en la Q1. Recadito para McLaren del piloto español, que recuerda el 8-0 que le lleva a Vandoorne en lo que va de temporada. Lewis Hamilton está volando en el circuito de Francia. El piloto británico marca el mejor tiempo a falta de 10 minutos de Q2 y aventaja al segundo clasificado en más de medio segundo. Sólo una lluvia fuerte le puede apartar del liderato. ¡Comienza la Q2 y lo hace con sorpresa! Empiezan a caer gotas sobre el Circuito Paul Ricard. Ojo que esto puede marcar una sesión de clasificación oficial en la que ya no veremos a Alonso, pero sí a Carlos Sainz y a los contendientes a la pole.

No podremos ver en la Q2 a Fernando Alonso. El piloto asturiano se queda fuera a las primeras de cambio y saldrá decimosexto mañana en la carrera del Gran Premio de Francia. Decepción de McLaren, que deja fuera a sus dos coches en el corte de la Q1.Fernando Alonso se coloca 13º tras una buena vuelta, pero puede que le haga falta mejorar en esta última vuelta que queda antes el término de la Q1. Carlos Sainz sigue noveno con un gran tiempo que no le ocasionará ningún problema. Llegamos a los cuatro últimos minutos de la Q1 y Fernando Alonso sigue sin entrar dentro de los clasificados. El asturiano tendrá que ponerse las pilas en las dos vueltas que le restan para meterse en la Q2. Están en pista todos los pilotos en busca del pase a la Q2. Fernando Alonso por el momento marcha en 16 posición y fuera de la segunda ronda por un punto. Sainz está noveno y parece rodar cómodo, mientras que Raikkonen y el gran favorito a la pole, Lewis Hamilton, lideran la clasificación provisional. Ya está en marcha la Q1 de la clasificación del Gran Premio de Francia de Fórmula 1. Por el momento el asfalto está seco, pero las escuderías deberán estar atentas para solucionar cualquier imprevisto.

En menos de una hora empieza la clasificación de este GP de Francia. La lluvia será lamentablemente protagonista de ésta y de la carrera según las previsiones metereológicas.Empiezan a salir más pilotos como Leclerc -tercer clasificado por el momento- y Vandoorne. El agua no se está yendo fácilmente del circuito y parece que no drena nada bien este asfalto en Francia.Stroll y Sirotkin, con los l Williams, también han intentado lo propio pero los charcos en algunos tramos del circuito impiden la circulación y seguramente vuelvan a boxes ambos porque está impracticable y los aquaplaning son constantes.El asturiano ha hecho una vuelta de reconocimiento y se vuelve a boxes. Parece que la pista está muy complicada para rodarla y los bandazos han sido habituales en todos los giros así que parece que no arriesgarán más por el momento.Fernando Alonso es el primer piloto que se atreve a rodar en suelo mojado con neumáticos ultra-húmedos. La grada empieza a aplaudir porque se estaba mojando sin espectáculo alguno.

Carlos Sainz con su Renault tiene ahora mismo el segundo mejor tiempo en seco por detrás de Bottas (Mercedes). Fernando Alonso (Mc Laren) es ahora mismo cuarto justo a continuación del Sauber de Leclerc. La lluvia ha sido la principal protagonista de los Libres 3. Ningún piloto ha salido a pista en la última media hora intentando preservar neumáticos para dentro de quince minutos, que empieza la hora de la verdad.Lo que llevamos de fin de semana ha estado dominado por Lewis Hamilton, que es el favorito para la carrera del domingo y también para hacerse con la pole en el Circuito de Paul Ricard. El británico no pudo ni siquiera llegar al podio en el GP de Canadá, uno de sus favoritos del campeonato y querrá resarcirse con permiso de Sebastian Vettel, el otro gran candidato a acabar el año en lo más alto. Por su parte, Carlos Sainz sí viene en un mejor momento y no cuenta con el cansancio de su compatriota, que la semana pasada se proclamó vencedor de las 24 horas de Le Mans. Sainz volverá a subirse al Renault para medirse a algunos de los mejores pilotos de la parrilla y seguir confirmándose así como valor de presente y futuro para una de las escuderías más sólidas de los próximos años, siempre con Red Bull en la recámara. Fernando Alonso llega después de dos carreras en las que se ha visto obligado a abandonar y estará deseoso de lograr una buena posición de cara a la parrilla. La Q3 es el objetivo del asturiano, que ya ha demostrado en más de una ocasión que salir más retrasado no le impide llegar a los puntos y seguir sumando en un campeonato del mundo en el que marcha en séptima posición.

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la sesión de clasificación oficial del Gran Premio de Francia de Fórmula 1, que de disputa este fin de semana en el Circuito Paul Ricard. En breves instantes comenzarán a rodar los pilotos en busca de la mejor posición posible de cara a la carrera del domingo, en la que los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso tratarán de pelear por sumar puntos para la clasificación del campeonato del mundo.