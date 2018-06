Carlos Sainz: “Mi futuro depende de lo que quieran Red Bull y Ricciardo”

Carlos Sainz pilotará para Renault o para Red Bull la temporada que viene

Sabe que estará en Fórmula 1 en 2019 pero todavía desconoce dónde. Nos referimos a Carlos Sainz, cuya permanencia en Renault depende de la renovación de Daniel Ricciardo con Red Bull, que a su vez podría tener que ver con la decisión de Alonso de quedarse o no en el Gran Circo. De esta manera, a Sainz solamente le queda esperar, reconociendo además que no le importa que el equipo energético haya firmado con Honda para el año que viene. “Personalmente no me afecta. Creo que el año pasado sí me afectaba la decisión de motores, pero creo que este año no dependo de esa decisión, dependo más de lo que quiera hacer Red Bull y lo que quiera hacer Ricciardo”, ha dicho el madrileño ya desde Paul Ricard.

Sobre este fin de semana, el objetivo de Sainz y Renault es mantenerse como la cuarta fuerza de la Fórmula 1, algo que el piloto ve posible a pesar de que equipos como McLaren puedan mejorar. “Creo que podemos mantenerlo, confío mucho en como este equipo afronta la temporada, la cantidad de cosas que traen a cada carrera. Desde el inicio hasta Canadá hemos mejorado mucho el coche y hemos sido los más constantes por eso somos cuartos. No temo las evoluciones de Force India, McLaren porque Renault ha demostrado que es muy bueno en eso”.

También reconoce Sainz la dificultad del nuevo trazado de Paul Ricard, que puede incluso plantear problemas a los pilotos para seguir la pista por la gran cantidad de variantes y escapatorias que ésta tiene: “Es un poco laberinto, con tanta línea azul no sabes muy bien donde estás. Si pusiesen gravilla con los muros un poco más cerca, sería un circuito muy difícil, y de hecho va a ser muy difícil, me parece de los más técnicos que hay en el calendario”.

Por último, Sainz no ha querido acabar su intervención ante la prensa desplazada al trazado galo sin elogiar el triunfo de Fernando Alonso en Le Mans: “Chapeau. Es un hito histórico, por mi parte darle la enhorabuena. Se la daré ahora cuando le vea. Ya saben en Le Mans y en el WEC porque es un piloto tan especial, si no lo sabían ya. No hay nadie mejor que represente a España pero también que represente a la Fórmula 1 y los talentos que hay en ella. Cuando sale uno hacia otras categorías y hace ese stint que hizo por la noche se demuestra que aquí hay mucho nivel y que a veces se menosprecia un poco lo que está pasando aquí y es bueno de ver”.