McLaren coquetea con Ricciardo por si Fernando Alonso no sigue en la Fórmula 1

Ricciardo estaría esperando a la renovación de Hamilton para ver qué hacer con su futuro

El de Fernando Alonso no es el único gran nombre de la parrilla de Fórmula 1 que tiene el futuro indefinido a día de hoy. También Daniel Ricciardo. Y ojo, porque el devenir de ambos pilotos podría estar mucho más relacionado de lo que la gente cree. Así opina Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, que confirma el interés de McLaren en el australiano. “Nuestro Daniel es el rey del mercado. McLaren cada semana le oferce más”, ha dicho.

Para que el posible fichaje de Ricciardo por McLaren se produzca, antes Fernando Alonso debería decidir que no sigue en Fórmula 1. La prioridad número 1 de los de Woking es el asturiano, aunque deben ir mirando opciones por si éste decide poner punto y final a su aventura en el Gran Circo, algo que no se sabrá hasta el verano.

En cierto modo, la retirada de Alonso de la Fórmula 1 no sería ningún drama. Tal y como ha declarado Zak Brown, McLaren quiere al piloto ya sea en la máxima categoría o en la IndyCar. El desembarco de los británicos al otro lado del charco con Alonso de la mano supondría un plus publicitario difícil de igualar, con la ventaja añadida de reclutar a otro extraordinario piloto como Ricciardo.

Volviendo a Ricciardo, desde Red Bull tampoco descartan que esté esperando a que Lewis Hamilton renueve o no finalmente su contrato con Mercedes. La historia se está alargando demasiado, y no se descarta una hipotética retirada del inglés a final de año. En tal caso, Mercedes necesitaría un piloto de referencia, puesto que Ricciardo estaría encantado de asumir. “Daniel no quiere firmar hasta que Hamilton haya firmado. Es un poco extraño. Espero que esta situación termine pronto”, ha afirmado Helmut Marko.