Fernando Alonso: “Hay que ver los asientos que quedan libres en 2019”

Fernando Alonso reconoce que aún se tomará algún tiempo de cara a decidir su futuro para el año que viene

Fernando Alonso ya está en Paul Ricard, donde además de a un batallón de preguntas sobre su triunfo en las 24 horas de Le Mans, ha tenido que hacer frente a otras sobre su futuro, ese en el que ahora parece más cercana que nunca la famosa Triple Corona: “No le he dado muchas vueltas todavía a eso. El año pasado, cuando competí en la Indy500 era un objetivo muy atractivo, llegar a ganar esa Triple Corona y ser un piloto más completo, no solo en F1, sino en otras categorías. Obviamente, la victoria en Le Mans me acerca a ese objetivo y lo pensaré. Veré qué hago el año que viene”.

No obstante, a pesar de no saber qué va a hacer con su futuro, Alonso piensa que su enfoque destinado a varias categorías ha revolucionado la forma de ver el automovilismo deportivo. “No hay urgencia de nada. Es un cambio al automovilismo moderno. Era muy focalizado y especializado en una sola disciplina. Te profesionalizas y realizas todas tus posibilidades sobre una montura y un reglamento y un estilo de conducción. Lo que hemos hecho en los últimos años ha sido una revolución para el automovilismo”.

A pesar de los cantos de sirena que llegan desde otras categorías, Alonso tiene muy claro lo que quiere de McLaren y de la Fórmula 1 para permanecer en ella, la victoria. “Quiero intentar ganar. Creo que uno de los objetivos que teníamos el año pasado cuando renovamos era la esperanza de cambiar la unidad de potencia, ir a Renault, ser competitivos y luchar por podios, ojalá por alguna victoria. Y no nos hemos encontrado con eso. Nos hemos encontrado con séptimos, es verdad, en el mundial de pilotos, que es casi como una victoria. Pero sin la posibilidad real de luchar por los podios o demasiado lejos de los tres primeros. Y ese es el objetivo de cara al año que viene. Si no puede darlo McLaren, ver quién lo puede dar”, dice.

¿Deja Alonso una puerta abierta a cambiar de equipo? Según él, sí, quedando a la espera de los posibles asientos disponibles en 2019. “Hay que ver, esperar dos meses ahora. Ver el compromiso que van a adquirir las distintas partes con la F1, el futuro, qué asientos van a quedar disponibles, qué pilotos quedarán en cada asiento, sobre todo, en esos equipos que están arriba. Ver qué proyectos hay en la Indy o la Triple Corona o lo que me parezca más atractivo. Todavía estoy digiriendo la victoria de Le Mans. No estoy considerando mucho el año que viene”.

Ya centrado en la carrera de este fin de semana, Alonso afirma que se presenta en Paul Ricard a ciegas en lo que al circuito se refiere, sin haberlo siquiera probado en el simulador. “Ni siquiera he probado el simulador. Ya lo veré mañana. Estuve en 2003, en la presentación del R23, aunque usamos una versión corta para un ‘shakedown’ y unas fotos. No me acuerdo de nada”.

Por último, ¿considera Alonso que puede hacerle perder rendimiento el tener que competir cada fin de semana entre la Fórmula 1 y Le Mans? No, al menos en lo que a la competición como tal se refiere. Otra cosa son los eventos publicitarios y los viajes, claro. “Las carreras no me preocupan demasiado. Cierras la visera, se pone el semáforo verde y es lo que me gusta hacer. Los viajes, los cambios horarios, Canadá, la semana de Le Mans, desfiles de pilotos, estuve en Cannes en un evento con McLaren, eso es lo que más desgasta. Intento ahorrar energía cada vez que puedo y el domingo estaré a tope”.