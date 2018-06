Esto piensa Martin Withmarsh, uno de los directivos más longevos de la historia de McLaren McLaren ha ido perdiendo comba desde el año 2013 hasta ser un equipo del montón

Aunque lo parezca, no hace tanto tiempo que McLaren era uno de los equipos punteros y más respetados de la Fórmula 1. Sin embargo, desde finales de 2012 la mítica escudería ha ido descendiendo hasta los infiernos con unos resultados indignos, los cuales tocaron fondo con la llegada de Honda como socio motorista. Ahora, con Renault a bordo, los de Woking intentan remontar, algo que tardará mucho tiempo en producirse.

Los que formaron parte del equipo McLaren es sus años de gloria ven ahora con lástima el devenir de los acontecimientos. Es el caso de Martin Withmarsh, que llegó al equipo en 1989 y que entre 2004 y 2013 fue el director ejecutivo. Con él empezó la debacle en el último año de la era V8. Con Button y Pérez en el equipo, McLaren no fue capaz de ganar una sola carrera debido a un grave error de diseño en el monoplaza. Eso sí, a Withmarsh no se le caen los anillos ahora para asegurar que la que fuera su empresa da pena. “Me da pena ver en lo que se ha convertido McLaren”, afirma.

Debido a estos malos resultados McLaren está valorando qué hacer en el futuro, sin descartar la posibilidad de recalar en otras disciplinas como la IndyCar o Le Mans, algo que no satisface para nada al señor Withmarsh. “Antes el equipo estaba centrado en ganar en Fórmula 1. Ahora están valorando otros horizontes, correr en Indianápolis o Le Mans por ejemplo. Son grandes cosas para ellos, pero que McLaren vaya en esa dirección en vez de centrarse en los Grandes Premios me produce estremecimientos”.

¿Cuál es la solución para la mítica escudería según Martin Withmarsh? El antiguo directivo asegura que incluso desde el seno del equipo británico le preguntan algunos de sus colegas acerca de cómo afrontar esta crisis, asegurando éste incluso que no le importaría volver a la que durante tantos años fue su empresa. “Vivo cerca y tengo amigos que trabajan en McLaren. Están decepcionados con lo que está pasando y me está protestando a mi. Si McLaren llama a mi puerta, no les echaré. Saben donde estoy”.