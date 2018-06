Fernando Alonso: “Si no gana España el mundial, que sea Argentina por Messi y Pechito López”

Alonso prefiere que gane Messi el mundial a que lo haga Cristiano Ronaldo.

El mundial de fútbol acapara hoy en día prácticamente toda la actualidad deportiva, algo que alcanza también a otras disciplinas, automovilismo incluido. Y si no, solamente hay que ver las últimas declaraciones realizadas al respecto por Fernando Alonso, en parte sorprendentes. Preguntado sobre cuáles son sus selecciones favoritas para ganar el mundial de Rusia, el ovetense se ha descolgado diciendo que, de no ganar España, prefiere que lo haga Argentina por su compañero en Toyota ‘Pechito’ López… ¡y por Lionel Messi!

“Si no gana España, por Messi me gustaría que ganara Argentina, y por ‘Pechito’ también”, ha asegurado Fernando Alonso a la web Carburando, que curiosamente es de origen argentino. En cualquier caso, llama la atención que Alonso afirme tal caso dado su reconocido madridismo, debido al cual hubiese sido más lógico que se decantase por la Portugal de Cristiano Ronaldo como campeona en el caso de que España no pueda repetir la gesta de Sudáfrica.

No obstante, lo ideal para que no se generase ninguna polémica alrededor de estas declaraciones es que España derrotase esta noche a Irán para encaminar el paso hacia los octavos de final del torneo mundialista. A priori se trata de un partido asequible, pero no sería la primera vez que a ‘La Roja’ se le atraganta un conjunto que hace de la defensa su modo de vida. Necesitamos los tres puntos para afrontar la última jornada del grupo con relativa tranquilidad después del empate del primer partido precisamente ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. Ambas selecciones ibéricas son las favoritas, pero han de confirmarlo sobre el verde, algo sobre lo que seguro que está atento el bueno de Fernando Alonso.