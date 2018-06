Toyota quiere extender el contrato de Fernando Alonso

El futuro de Fernando Alonso podría estar ligado al mundial de resistencia.

El Campeonato del Mundo de Resistencia, WEC, no pintaba bien este año. La retirada de Porsche, que sucedió a la protagonizada por Audi pocos años antes, dejaba la categoría reina del certamen solamente con un equipo oficial, Toyota. El interés iba a decaer hasta límites nunca vistos antes… hasta que se confirmó que Fernando Alonso iba a formar parte de la escuadra japonesa. Tal es la capacidad de atracción del asturiano que la de este año ha sido una de las ediciones más seguidas de las 24 horas de Le Mans, a pesar de que todos teníamos claro qué coche iba a ganar.

Más allá de por su velocidad, demostrada especialmente en un épico relevo nocturno, Toyota está encantada con Fernando Alonso por todo lo que le rodea. Contar en el equipo con un piloto de la talla del español asegura una publicidad en todo el mundo que ni siquiera un resultado como el de Le Mans puede igualar. Si en el Toyota número 8 no hubiese estado Alonso, nada habría sido igual.

¿Y por qué te contamos todo esto? Simplemente para que entiendas por qué en Toyota andan como locos por la música para que Alonso renueve, cuando apenas ha disputado dos carreras con ellos. “Fernando es una persona muy importante en el mundo del motor en general, tenerle con nosotros es algo muy bueno para Toyota y estamos encantados con su presencia en el equipo y en el proyecto. De momento tenemos estas dos temporadas con él, pero nos gustaría renovarle”, ha asegurado el máximo responsable del proyecto de Toyota en el WEC, Hisatake Murata, en declaraciones recogidas por As.

Lo que no va a hacer Toyota, no obstante, es regresar a la Fórmula 1, descartando también un ingreso en la Fórmula E como el que han hecho Audi y Porsche, sus antiguos rivales en la resistencia. Eso sí, los japoneses dejan una puerta abierta a la IndyCar, otra de las competiciones que llama la atención de Alonso. “No, no vamos a volver a Fórmula 1 en un futuro próximo, no se sabe en el futuro lo que puede pasar, pero ahora mismo no lo planteamos. Estamos ya en demasiadas cosas. Tampoco en Fórmula E, no es un campeonato donde queremos estar ahora mismo. Quizá en la IndyCar sí podamos entrar”.