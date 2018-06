Carlos Sainz: “Correr en casa de Renault nos dará un impulso extra”

Fin de semana especial el que le espera a Carlos Sainz y a todo el equipo Renault. Después de una década de ausencia, el Gran Premio de Francia vuelve a ser de la partida, aunque en esta ocasión en un remozado Paul Ricard, donde no hay carreras de Fórmula 1 desde hace 28 años, y no en Magny Cours. Solo el hecho de correr en casa le hace pensar a nuestro piloto que contará con un impulso extra, dada la motivación de toda la escudería de cara a lograr un buen resultado. “El hecho de que sea la carrera de casa de Renault nos dará un impulso extra. Será un Gran Premio ajetreado fuera de la pista y habrá mucho interés de los medios y patrocinadores. Pero cuando me baje la visera saldremos a aprovechar al máximo”.

En lo meramente deportivo, Carlos Sainz espera que su Renault se adapte bien a las características del circuito de Paul Ricard, muy similares sobre el papel a las de Canadá, donde los coches amarillos y negros cuajaron una muy buena actuación. “Paul Ricard tiene características bastante similares a las de Montreal, con las dos largas rectas y el énfasis en una buena velocidad máxima, así que, si podemos actuar de manera similar a Canadá, seremos felices”.

Otro de los puntos clave para lograr buenos resultados es, según Sainz, el desarrollo del monoplaza, algo en lo que Renault está destacando de cara a conseguir acabar como el cuarto mejor equipo del campeonato. “Venimos de un resultado del equipo muy fuerte en Canadá, así que creo que podemos ser positivos al respecto. Necesitamos seguir desarrollando el monoplaza a este ritmo, ya que todo lo que traemos al circuito está funcionando y el coche se está volviendo más y más rápido. Estamos progresando cada vez que salimos a pista y esto se está traduciendo en puntos como se ha visto en las últimas carreras. Ese es el objetivo todos los fines de semana”.