Eric Boullier reconoce el fracaso: “El McLaren de este año no es el que esperábamos”

Boullier afirma que McLaren seguirá trabajando en el coche de este año.

La llegada de Renault a McLaren era vista como la gran tabla de salvación del histórico equipo británico. Pero no, todos los problemas que parecía tener el MCL32 de 2017 no eran culpa de Honda. Ahora, con el propulsor francés en la zaga del sucesor de éste los resultados son algo mejores, pero ni mucho menos lo que se esperaba. Y no lo decimos nosotros, sino que lo reconoce uno de los máximos responsables del equipo, Eric Boullier. “Definitivamente, creo que el coche que tenemos este año no era el que esperábamos tener”.

Tal y como te contamos el otro día, Boullier reconoce que la gran debilidad del McLaren MCL33 son las curvas lentas, donde no obtiene el agarre suficiente. Esto hace que tengan que cargar aerodinámicamente más el monoplaza que sus rivales, lo que deriva en una alarmante falta de velocidad punta. “La debilidad del coche son las curvas lentas y hay muchas. Lo que nos interesa son los circuitos como Bahrein. Para compensar esta debilidad tenemos que poner más ala, lo que significa más resistencia.

Lo que no quieren hacer en McLaren es tirar por la borda este año y centrarse en el monoplaza de la temporada que viene tan pronto. De esta forma, Boullier apunta a un plan doble de trabajo con el que empezar a desarrollar el coche de 2019 sin comprometer en exceso el presente. “Necesitamos asegurar que no comprometemos el desarrollo del año que viene. Ese es el equilibrio en el que estamos trabajando. Estamos intentando arreglar estos problemas y asegurarnos de que lo entendemos, y obviamente pronto empezaremos a trabajar en el año que viene”.

De lo que no duda Boullier es que, con el tiempo, McLaren volverá al lugar donde pertenece, que no es otro que el de la lucha por las victorias. Para ello, el francés piensa que la estabilidad del equipo es fundamental, aunque reconoce que esta escalada hasta la cima llevará tiempo. “Es solo cuestión de entender porqué y asegurarnos de que tenemos la visión correcta para el futuro, sabiendo que podemos diseñar y construir coches competitivos. Confío en la gente que tenemos ahora mismo trabajando. Hay mucho talento dentro de McLaren”.