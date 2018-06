Lewis Hamilton quiere a Marc Márquez en la Fórmula 1

El rendimiento de Márquez con el Red Bull ha despertado el interés de Lewis Hamilton El piloto inglés estaría encantado de ver al piloto español en la categoría reina del automovilismo

El debut de Marc Márquez con un Fórmula 1 no ha pasado desapercibido para el campeón del mundo de la especialidad, Lewis Hamilton. El inglés estuvo muy atento de las evoluciones del español al volante del Red Bull del año 2012, comprobando que el talento de éste para ir deprisa en cualquier artefacto motorizado es algo totalmente innato.

¿Tanto como para verle alguna vez en las parrillas de salida de los Grandes Premios? Según Hamilton sí que sería posible. Es más, el británico estaría más que contento de verle entre sus colegas. “Creo que la prueba de Márquez fue emocionante. La Fórmula 1 siempre daría la bienvenida a una leyenda como él”.

Hamilton piensa además que el hipotético cambio de un piloto de MotoGP a la Fórmula 1 es más viable que a la inversa, apostando por posibles consecuencias físicas para el que se atreva con el cambio de las cuatro a las dos ruedas. “La verdad es que no sabía que Márquez estaba interesado en la Fórmula 1. Creo que es más fácil para un piloto de motos llevar un Fórmula 1 que al revés. Estoy seguro de que si probara una MotoGP me rompería algún hueso rápidamente”.

El piloto de Mercedes, gran apasionado del mundo de la moto, basa todas estas afirmaciones en las buenas experiencias que han tenido otros pilotos de MotoGP a la hora de ponerse al volante de coches de Fórmula 1, algo que además de Marc Márquez han realizado en el pasado Valentino Rossi, Jorge Lorenzo o Mick Doohan. “Sé lo bien que lo pueden hacer los pilotos de MotoGP sobre un F1. Pero el camino para hacer carrera sería complejo. Si yo me subiera a una MotoGP, solo por hacer una prueba, estoy seguro de que me caería y me haría daño. Ellos ya se caen y dominan su oficio. Por desgracia, yo no soy irrompible. Con todas las veces que Márquez se cayó, ¡debe serlo!”.