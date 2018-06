Las 15 mejores fotos de la victoria de Alonso en las 24 horas de Le Mans

El relevo de Alonso durante la noche de Le Mans fue clave para la victoria de su equipo El campeón español ya está más cerca de la Triple Corona del automovilismo

El fin de semana del 16 y 17 de junio de 2018 ha quedado grabado para los anales de la historia del automovilismo español. Fernando Alonso se convertía en el segundo piloto patrio de toda la historia que lograba el triunfo absoluto en las 24 horas de Le Mans tras Marc Gené. Y lo hizo de una forma brillante, desplegando toda su calidad al volante en un relevo nocturno que se recordará durante años.

La mayor capacidad para generar calor en los neumáticos fue fundamental cuando dejó de dar el sol sobre el circuito de Le Sarthe, permitiendo a Alonso recortar los dos minutos de ventaja que tenía respecto a su equipo el Toyota número 7. Y eso que el asturiano no tenía experiencia en la noche, que si la llega a tener…

Lo cierto es que Fernando Alonso ha demostrado una vez más el súper clase que es, y no por la victoria en las 24 horas de Le Mans, sino por mostrarse como el piloto más rápido de Toyota en condiciones de carrera apenas en su segunda carrera en la categoría. Su evolución a lo largo de todo el Campeonato del Mundo de Resistencia puede hacer que el resto de pilotos de la escuadra nipona parezcan aprendices. Sí, le falta la explosividad a una vuelta de Nakajima, pero que nadie dude que la acabará consiguiendo. Si no, solamente hay que ver la evolución desde las 6 horas de Spa hasta Le Mans. En el trazado belga su ritmo de carrera era del montón, mientras que en el francés no tenía respuesta alguna.

Sea como fuere, Fernando Alonso ha sumado un nuevo hito en su carrera que no hace sino aumentar el brillo de un palmarés al que muchos quisieran siquiera acercarse. Seguirá teniendo detractores, pero que ninguno de ellos olvide dentro de unos años que tuvieron el privilegio de ver correr a uno de los mejores de siempre.