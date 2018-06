Fernando Alonso exhibió con orgullo la bandera de España tras ganar en Le Mans

Fernando Alonso lució con orgullo la bandera de España nada más conquistar las 24 horas de Le Mans. El piloto asturiano saltó al asfalto del circuito francés con la enseña nacional ataviada al cuello junto a su compañero Sébastien Buemi para esperar al otro miembro del equipo, el japonés Kazuki Nakajima.

Fernando Alonso ganó las míticas 24 Horas de Le Mans, ‘la madre de todas las carreras’, después de acabar con el equipo Toyota Gazoo Racing en la primera posición. La victoria del Toyota #8 se consolidó en el turno de noche que hizo Alonso, un fantástico relevo que arregló el fallo previo de Buemi.

Además, este triunfo supuno para Alonso el segundo ‘diamante’ de la llamada Triple Corona del automovilismo. Esa distinción no es oficial pero sí oficiosa, y se alcanza tras vencer en el Gran Premio de Mónaco (convalidable por el Mundial de Fórmula 1 y que el asturiano ha ganado dos veces), las 500 millas de Indianápolis y estas 24 Horas de Le Mans.

¡La bandera de España ondea sobre el asfalto de #LeMans24! #ESP ¡Felicidades @alo_oficial y felicidades @Toyota_Esp! 🎞️No te pierdas los mejores vídeos del triunfo de Alonso en Le Mans🎞️

⬇️⬇️⬇️https://t.co/NtKwKbMbPX pic.twitter.com/jizDlSdmn6 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 17, 2018

El piloto español siempre que puede presume de los colores de España. Sin ir más lejos, hace unas semanas Alonso y Carlos Sainz no dudaron en saludar a los aficionados reunidos en las gradas del circuito de Montmeló luciendo la bandera durante el Gran Premio de España de Fórmula 1.

Hay que recordar que en aquella ocasión se tuvo que vivir un momento muy incómodo antes de que comenzase la carrera. La organización del circuito les puso en versión extendida Els Segadors en los prolegómenos, lo que enfadó a Alonso y extrañó al resto de la parrilla.

“A tope, cada vez me siento más español. Tenemos el mejor país en casi todo. Obviamente, nos faltan algunas cosas, pero cuando recorres el mundo ves todo lo bueno que hay aquí. Sea como fuere, me siento mucho mejor tratado aquí, en mí país, con mi afición, que en el extranjero. Sobre el independentismo, entiendo a todo el mundo. Mis amigos catalanes no son independentistas. Pero está el respeto. Ahora que las relaciones son más tensas se impone el diálogo por bandera. Juntos somos más fuertes como país”, dijo Fernando Alonso en una entrevista en Onda Cero.