Alonso: “Teníamos que hincar los dientes si queríamos meternos en la carrera”

Fernando Alonso se mostró muy feliz por el triunfo

Fernando Alonso ha hecho historia al ganar las 24 horas de Le Mans. “Gracias a todos. Gracias al todo el equipo Toyota, ha sido increíble en términos de preparación y dedicación”, dijo el asturiano desde el primer cajón del podio. El piloto español fue clave para que Toyota volviera a lo más alto del podio en la carrera francesa, con una actuación magistral durante la noche.

“Hemos recuperado dos minutos por la noche, que era cuando sentíamos que podíamos hacerlo si nos interesaba estar en la carrera. Hemos apretado ahí”, comentó Alonso sobre su actuación de leyenda que devolvió las esperanzas a su equipo para que Nakajima terminara cruzando la línea de meta en primera posición.

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 reconoció que fue una carrera difícil , pero que “veníamos muy preparados”. “El primer stint era para adaptarse y no cometer errores. Cuando me desperté de noche y vi que estábamos a dos minutos, vimos que teníamos que hincar los dientes si queríamos meternos en la carrera, porque seguramente no nos dejarían arriesgar en las últimas horas si estábamos a esa distancia”, añadió.

Fernando Alonso comentó que su idea inicial cuando se decidió a participar en las 24 horas de Le Mans era entrar poco a poco en la competición, sin embargo el enorme potencial del equipo nipón le ha hecho cambiar de opinión: “Al principio pensé en hacer una adaptación de un par de años y luego intentar ir a por la victoria, pero tenemos un equipo fantástico, un coche fantástico y estamos luchando por la victoria”

Tras su victoria de hoy, Alonso ya tiene la doble corona y esta a un paso de ganar la famosa triple corona, que consiste en conquistar el GP de Mónaco, las 24 horas de Le Mans y las 500 Millas de Indianápolis.”Liderar las 500 Millas de Indianápolis es un privilegio tremendo, las 24 Horas de Le Mans, las 24 Horas de Daytona, que lideramos un par de vueltas, y la mayoría de Grandes Premios en todo el mundo. Intento ser un piloto completo. Espero que todas estas aventuras me hagan ser un piloto mejor”, espetó.