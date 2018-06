¡¡Victoria para Fernando Alonso en las 24 horas de Le Mans con el Toyota!! ¡Histórico triunfo del asturiano! ¡¡Victoria para Fernando Alonso en las 24 horas de Le Mans con el Toyota!! ¡Histórico triunfo del asturiano! ¡Tres minutos para la gloria! A punto de coronarse campeón en Le Mans el Toyota 8 de Fernando Alonso. Gran expectación en el box de Toyota, que tiene la carrera en el bolsillo.Fernando Alonso está a quince minutos de ganar. El asturiano puede suceder a Marc Gené como español ganando en Le Mans.Fernando Alonso está a quince minutos de ganar. El asturiano puede suceder a Marc Gené como español ganando en Le Mans.

Último pit spot para el Toyota 8. La victoria está muy cerca para ellos. ¡Media hora para el final en Le Mans! Todo sigue igual. Alonso está muy cerca de ganar con el Toyota 8. Sanción a Kobayashi, Stop and Go de 10 segundos por haberse pasado en pista de las vueltas máximas permitidas. Error infantil que ha podido costar caro al Toyota 8. Sanción a Kobayashi, Stop and Go de 10 segundos por haberse pasado en pista de las vueltas máximas permitidas. Error infantil que ha podido costar caro al Toyota 8. Fernando Alonso parece que ya no se subirá más al Toyota 8. Menos de una hora para el final.

¡Una hora para el final en Le Mans! Nakajima ha parado en boxes y tiene que centrarse en no cometer errores para que el Toyota 8 salga campeón.



El Toyota 8 ya ha completado 368 vueltas, una más que el ganador anterior de la escudería Porsche, y todavía falta poco más de una hora para que terminen las 24 horas de Le Mans.Las cosas se tranquilizan sobre el circuito de La Sarthe. El Toyota 8 de Fernando Alonso -con Nakajima a los mandos- sigue en la posicion PRIMERA seguido del Toyota 7 y el Rebellion 3, los dos muy lejos de darle un susto.Pocos movimientos en pista además del tremendo fallo humano que a punto ha estado de evitar el doblete de los Toyota. La ventaja de Nakajima respecto a su compatriota Kobayashi aumenta hasta la vuelta de diferencia.Ya se conoce el motivo de este fallo que parecía del Toyota 7 pero que ha venido motivado porque Kobayashi no ha entrado al garaje a tiempo. Tenía que hacerlo a las 11 vueltas y lo ha hecho a los 12 en su último stint por lo que no le quedaba gasolina para los 13 kilómetros de recorrido que tiene el circuito.

Nueve vueltas de ventaja tiene el Toyota 7 respecto al tercer clasificado, el Rebellion 3, por lo que se toman con calma el revisar el coche. Cuidado que el doblete está más en el aire que nunca en estas 24 horas de Le Mans a falta de menos de 01:30 horas.Kobayashi ha reseteado el Toyota 7 y parece que el problema de la caja de cambios ya es historia aunque va para el garaje para que los mecánicos lo comprueben. La diferencia del Toyoya 8 ha aumentado hasta los dos minutos y 40 segundos aunque el doblete peligra ahora.Problemas para el Toyota 7, el segundo clasificado de las 24 horas de Le Mans. Está circulando muy lento por pista y Kobayashi intenta llevarlo al garaje cuanto antes.La clasificación del Toyota 8 de Fernando Alonso -que ahora lleva Nakajima- a 1:45 horas es PRIMERADos japoneses terminarán las 24 horas de Le Mans. Kobayashi está en torno al minuto y medio de Nakajima, el piloto del Toyota 8 que también ha llevado con éxito Fernando Alonso.

"Cuando me desperté esta noche y vi que estábamos a dos minutos y medio, supe que teníamos que arriesgar y apretar los codos. Ahora estamos donde queríamos estar", ha continuado diciendo Fernando Alonso después de su último relevo al frente del Toyota 8 que ahora lleva sin sobresaltos Nakajima.La clasificación de Fernando Alonso a 2:00 horas es PRIMERA.El Toyota número 8 de Fernando Alonso, que conduce ahora Nakajima, le saca un minuto y 33 segundos al otro coche de la escudería japonesa, que maneja en estos momentos Kobayashi.La clasificación de Fernando Alonso a 2:10 horas es PRIMERA.Fernando Alonso habla tras bajarse del coche: "Estoy satisfecho por probar estas aventuras y por verme competitivo".

La clasificación de Fernando Alonso a 2:20 horas es PRIMERA.Para el Toyota de Fernando Alonso en boxes y se baja el piloto español. Nakajima tiene por delante dos horas y 22 minutos para terminar.La clasificación de Fernando Alonso a 2:30 horas es PRIMERA.Bandera amarilla. Por el momento Fernando Alonso mantiene su ventaja de un minuto y 44 segundos.La clasificación de Fernando Alonso a 2:40 horas es PRIMERA.

Los pilotos de Toyota preparan el último relevo. Dentro de -más o menos- media hora, Fernando Alonso se bajará de su TS50 y dejará que sea Nakajima quien finalice la prueba.La clasificación de Fernando Alonso a 2:50 horas es PRIMERA.Pechito López entra en boxes. Fernando Alonso aumenta su diferencia respecto a su perseguidor a un minuto y 43 segundos.La clasificación de Fernando Alonso a 3:00 horas es PRIMERA.Vuelve a pasar Fernando Alonso por boxes. Los mecánicos revisan todo en busca de algún error. El español no se baja del vehículo, por lo que tendrá que hacer otra parada más antes de pedir el relevo a Kazuki Nakajima, que podría ser el encargado de finalizar la carrera.

Le falta muy poco a los Toyota para hacer su relevo. El trompo de Pechito López le ha pasado factura, Fernando Alonso aumenta su ventaja y la fija en un minuto y 38 segundos. La clasificación de Fernando Alonso a 3:10 horas es PRIMERA.Pechito López ha realizado un trompo con su monoplaza, debido a sus ruedas, muy gastadas. Está yendo al límite el argentino justo antes de bajarse del Toyota. Fernando Alonso le ha metido otros 14 segundos, superando ya el minuto y medio con respecto a su rival. La clasificación de Fernando Alonso a 3:20 horas es PRIMERA.La diferencia entre Fernando Alonso y Pechito López sigue siendo de un minuto y 19 segundos. Vuelan ambos Toyota. La próxima parada en el garaje de ambos incluirá relevo.

La clasificación de Fernando Alonso a 3:30 horas es PRIMERA.También ha pasado por boxes Pechito López. La ventaja de Fernando Alonso sigue estando en torno al minuto y 15 segundos. Pronto, el español tendrá que hacer su relevo, posiblemente, con Kazuki Nakajima. Pasa por boxes Fernando Alonso, que mantiene el liderazgo frente a Pechito López, con 16 segundos entre ambos Toyota. Al argentino le toca parar en breve. La clasificación de Fernando Alonso a 3:40 horas es PRIMERA.Tiempos de récord tanto para Fernando Alonso como Pechito López. Ambos están gestionando bien el tráfico, sin complicaciones para liderar Le Mans. El español mantiene la ventaja con el argentino.

Sigue la pelea. Un minuto y 19 segundos sigue por delante Fernando Alonso con respecto a Pechito López a 3:50 horas para el final. La clasificación de Fernando Alonso a 3:59 horas es PRIMERA. ¡FALTAN 4 HORAS PARA LLEGAR AL FINAL! Fernando Alonso sigue liderando Le Mans con una diferencia de un minuto y medio respecto al otro Toyota. Ya ha parado Pechito López y regresa sensiblemente por detrás de Fernando Alonso. La diferencia entre los dos Toyota ahora es de un minuto y medio. Tras la parada de Fernando Alonso en boxes, la distancia con Pechito López se ha reducido a 24 segundos. El argentino aún no ha realizado su visita al garaje.

La clasificación de Fernando Alonso a 4:10 horas es PRIMERA. ¡VUELVE LA BANDERA VERDE AL CIRCUITO! La pista ya está limpia. Ahora veremos la diferencia real que tiene Fernando Alonso con sus perseguidores.Fernando Alonso aprovecha las zonas verdes para quitarse el mayor tráfico posible, pero por culpa de las zonas lentas está rodando un minuto y 15 segundos más lento. A Pechito López le está sucediendo lo mismo en el otro Toyota. En estos momentos la diferentes entre los dos Toyota es de 1:24. Siguen las zonas lentas estipuladas por la Dirección de Carrera en el circuito. La clasificación de Fernando Alonso a 4:30 horas es PRIMERA.

El Safety Car ya abandonó el circuito, pero Dirección de Carrera mantiene algunas zonas lentas en el trazado. Desde Toyota comunican que aún no ha decidido si habrá órdenes de equipo. Fernando Alonso sigue líder en Le Mans con más de un minuto y medio de ventaja frente a Pechito López."Teníamos que apretar. Habíamos perdido tiempo con la penalización del stop-and-go y con otras situaciones en las que no hemos tenido fortuna, como con el Safety Car. Me sentí bien en la noche así que traté de apretar y creo que he recuperado un minuto y medio", dijo Fernando Alonso nada más bajar de su Toyota en los micrófonos de Eurosport.La clasificación de Fernando Alonso a 4:44 horas es PRIMERA. Fernando Alonso ha hecho una remontada espectacular durante la madrugada para recuperar un liderato que durante varias horas parecía perdido. El español ha brillado con luz propia en su primera experiencia en Le Mans. Fernando Alonso ha dado una auténtica exhibición esta madrugada para llevar a su Toyota a lo más alto en Le Mans. En estos momentos está el Safety Car sobre la pista.

¡MUY BUENOS DÍAS! Os contaremos en directo las últimas 5 horas de Le Mans. Fernando Alonso lidera la prueba. Sigue en directo las últimas horas de las 24 horas de Le Mans con Fernando Alonso a los mandos del Toyota Gazoo Racing. El asturiano, que sale desde la pole, busca ganar la mítica prueba de resistencia en su primera participación en el circuito francés de Le Mans. Después de que Rafa Nadal diese el banderazo de salida, el equipo Toyota ha dominado con mano de hierro la prueba de los coches tipo LMP1. Fernando Alonso, que ya venció en las 6 horas de Spa, quiere llevar a la marca japonesa a su primer triunfo en una carrera que está gafada para ellos después de quedarse a escasos metros de ganarla en 2016 tras una avería.

El asturiano pilota junto a dos ex Fórmula 1 como el japonés Nakajima y el suizo Buemi. Los tres pelearán a cara de perro con el otro Toyota en la pista y que también parte con muchas opciones de acabar ganando en la línea de meta. Fernando Alonso se marcó el año pasado el reto de ganar la triple corona del motor consistente en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, las 500 millas de Indianápolis y las 24 horas de Le Mans.