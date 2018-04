Ya se van conociendo las primeras novedades del reglamento de la Fórmula 1 para la temporada 2019. La más importante de entre las que puede afectar al devenir de las carreras es el aumento de la cantidad máxima de combustible permitida durante las mismas. En un principio se habló de no establecer cifra alguna, pero, finalmente, se ha llegado a una solución intermedia con la que los monoplazas podrán quemar hasta 110 kilogramos de gasolina, en lugar de los 105 actuales. Pero, ¿de qué forma influirá esto?

Disponer de cinco kilogramos más de gasolina posibilitará que los pilotos puedan exprimir al máximo sus mecánicas durante más tiempo a lo largo de las carreras, obviando esas tediosas fases de ahorro en las que parece que van, prácticamente, de paseo. Queda por ver si, realmente, como se pretende, estos 110 kilogramos son suficientes como para hacer todo el Gran Premio con el pedal a fondo.

Hubiese resultado más interesante lo que proponía la gente de Liberty Media, que no era otra cosa que abolir el límite. De esta forma, cada equipo tendría libertad para elegir con qué cartas jugar en cada carrera, aportando una nueva variante estratégica que hoy en día no existe. Sin embargo, el flujo de consumo máximo se hubiese mantenido en los actuales 100 kg/h, de tal manera que la potencia de los motores no se disparase mucho más allá de lo que tenemos ahora.

Además de este cambio en lo que al gasto de carburante se refiere, se han aprobado otros dos cambios de cara a la temporada que viene. El primero es el que separará el peso mínimo del monoplaza y el del piloto, en busca de que estos últimos no se vean obligados a perder más peso del recomendable para compensar una posible carencia en este sentido del coche. Por último, los pilotos han de utilizar guantes biométricos para aumentar la seguridad y facilitar el rescate del coche médico.