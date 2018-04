Guerra abierta en Ferrari: monumental enfado de Raikkonen con Vettel

La salida del Gran Premio de China de Fórmula 1 nos dejó el primer pique serio que se recuerda entre los actuales pilotos de Ferrari, Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen. El alemán partía desde la pole position, pero su arrancada no fue especialmente brillante. Entonces, Seb optó por cerrar la puerta bruscamente a Kimi, que levantó el pie para evitar males mayores, lo que le llevó a perder varios puestos y, por tanto toda opción de lograr un buen resultado.

El finlandés, una vez acabada la carrera, mostró su malestar por la situación, dejando caer que pensó antes en el equipo que en él mismo para evitar que los dos Ferrari protagonizasen un bochornoso accidente en los primeros metros. “¿Me preguntas si Vettel fue agresivo al principio? Depende, somos compañeros de equipo. Seguramente si no hubiera levantado hubiéramos tenido una pelea, he de decir. Me encontré en una situación que me hizo perder algunas posiciones en comenzar”.

Tras esta problemática salida, la carrera de Kimi Raikkonen también se vio perjudicada por la estrategia que Ferrari eligió para él. Los rojos ya habían perdido el liderato de la prueba a manos de un Valtteri Bottas que le hizo un ‘undercut’ de libro a Sebastian Vettel, de tal manera que desde el muro italiano decidieron que el campeón de 2007 alargase su primer stint para que contase con mejores neumáticos en la parte final de la prueba. Pero no, no funcionó. Raikkonen no tuvo opción alguna de pelear por ganar, especialmente después de la brillante maniobra de Red Bull bajo Safety Car, colocando un nuevo juego de neumáticos blandos que acabó siendo clave para que Ricciardo ganase.