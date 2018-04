¿Tiene Fernando Alonso envidia de Sebastian Vettel?

Que Fernando Alonso y Sebastian Vettel no son los dos pilotos que mejor relación tiene en el paddock de la Fórmula 1 no es ningún secreto. El piloto español no considera que su rival tenga la calidad al volante suficiente como para merecer los logros que lucen en su palmarés. De hecho, a la que puede recuerda que solamente piensa en Lewis Hamilton como alguien capaz de hacer lo mismo que él. Esto, y haber perdido dos mundiales frente al teutón en la última carrera, hace que Alonso se emplee con especial fiereza cuando se cruza con el piloto de Ferrari en la pista. El último ejemplo lo tuvimos el pasado domingo en China, con un adelantamiento al límite a todas luces innecesario, viendo los problemas que tenía el SF71H tras el toque sufrido con Max Verstappen.

La animadversión de Fernando Alonso por Sebastian Vettel viene principalmente de los años de los triunfos del germano. Según el asturiano, estos llegaron única y exclusivamente porque pilotaba un coche muy superior al resto de la parrilla, algo que pudo comprobar de primera mano cuando trató de vencerle al volante de unos Ferrari no especialmente competitivos. De hecho, el de 2012 ni siquiera debería haber aspirado a ganar carreras, pero Alonso llevó el campeonato hasta las últimas consecuencias.

Quizás por envidia -rara vez Alonso ha tenido el mejor coche de la parrilla- o simplemente porque dice lo que realmente piensa, nuestro compatriota siempre trata de hacer de menos a un Sebastian Vettel que tampoco ha mostrado nunca mucho cariño por Fernando. ¿Quién tiene razón? Seguramente nunca sabremos si Vettel es un piloto a la altura de Alonso, ya que no compartirán equipo salvo que ocurra algo realmente extraño. Pero lo que sí sabemos es que el alemán tiene un palmarés muy jugoso que lo normal es que Alonso jamás alcance. Y eso, viendo la calidad al volante del asturiano, escuece. A él el primero.