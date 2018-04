Verstappen necesita una autoescuela: estos son sus descuidos de novato más virales

Nadie duda del enorme talento que tiene Max Verstappen, pero lo cierto es que ya va siendo hora de que el holandés se calme un poco. Su exceso de agresividad le está costando muchos puntos a Red Bull, que ya le ha leído la cartilla para que esto no vuelva a suceder. Todo se puede achacar a la juventud del piloto, pero lo cierto es que ya son suficientes años al máximo nivel como para que se viese una mejora en este aspecto. Si no, solamente hay que repasar algunos de sus incidentes más famosos para darse cuenta de que, al menos de momento, Max no aprende.

Gran Premio de China 2018

El último error de Max Verstappen ha llegado en la tercera carrera del mundial de este año. Sí, Vettel entró un poco colado a la horquilla más lenta del circuito de Shanghai, pero desde luego no lo suficiente como para que el holandés viese un hueco para adelantar. Por desgracia, lo hizo, y acabó llevándose por delante al de Ferrari, dañando su coche.

Gran Premio de Bahrein 2018

En los primeros compases del Gran Premio de Bahrein de este año Max Verstappen adelantó con todas las de la ley a Lewis Hamilton. Sin embargo, el holandés quiso demostrarle al campeón del mundo quién mandaba en la pista alargando la trazada más de lo necesario para que éste levantase el pie del acelerador. No tenía razones para hacerlo porque la maniobra estaba completada, pero aún así, lo hizo. El resultado fue un toque entre ambos que acabó con el tulipán fuera de carrera.

Gran Premio de Hungría de 2017

La primera vuelta del Gran Premio de Hungría del año pasado fue un desastre para Red Bull. Verstappen trató de adelantar en la segunda curva del trazado a su compañero de equipo por donde no había hueco, golpeándole y provocando su abandono. Si normalmente hay que tener cabeza para hacer este tipo de maniobras, qué decir si el rival es tu compañero de equipo.

Gran Premio de Hungría de 2016

En el mismo trazado donde un año después arruinaría la carrera de Ricciardo, Verstappen tuvo una intensa pelea con Kimi Raikkonen que acabó con el alerón del Ferrari volando por los aires tras una defensa más que dudosa por parte del holandés. Cambiar de dirección en plena frenada es algo que no debe hacerse, y Max lo ha repetido en más de una ocasión.

Gran Premio de Australia de 2016

Aún en Toro Rosso, Max Verstappen trató de adelantar en los compases finales de la carrera a Carlos Sainz, provocando un innecesario toque con éste que a punto estuvo de arruinar el fin de semana del equipo ‘B’ de Red Bull. Una de las primeras muestras de que el joven piloto no se corta ni ante sus compañeros de equipo.

Gran Premio de Mónaco de 2015

Uno de los grandes accidentes de Verstappen en Fórmula 1 llegó en Mónaco 2015, cuando trató de adelantar a Romain Grosjean en plena recta de meta. Max calculó mal la frenada e impactó contra el monoplaza de Lotus. Por suerte, ninguno de los coches salió despedido hacia el cielo, lo que hubiese provocado una desgracia.