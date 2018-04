¿Está Lewis Hamilton aburrido de ganar?

Lewis Hamilton era antes de comenzar al temporada el principal favorito para convertirse en campeón del mundo una vez más, la quinta. De hecho, su estratosférica ‘pole position’ durante el Gran Premio de Australia no hizo sino confirmar esos pronósticos. Sin embargo, perder esa carrera por acción del Safety Car y el error estratégico de Mercedes parece haber hundido al británico en una pequeña crisis que, de alargarse, pondría en duda su propia motivación.

Para asegurar eso habrá que esperar al devenir de los acontecimientos, aunque lo que sí podemos afirmar desde ya mismo es que Hamilton no está demostrando la fortaleza mental de otros años. Las primeras dificultades de la temporada están provocando que el piloto británico no muestre su mejor nivel. Sí, el Mercedes no es tan dominante como se esperaba, pero eso no es excusa para que Hamilton no esté día sí y día también por delante de Valtteri Bottas, un piloto que ni de lejos tiene el nivel del británico.

Especialmente preocupando ha sido la actuación de Hamilton en China, y es que el de Shanghai es uno de esos circuitos en los que el actual campeón del mundo suele sacar lo mejor de sí mismo al adaptarse perfectamente a su estilo de pilotaje. Sin embargo, y para sorpresa de todos, Bottas se situó por delante tanto en la clasificación como en la carrera. Segundo fue el finlandés y quinto Hamilton, a una distancia mucho más amplia de lo asumible.

¿Reaccionará Lewis Hamilton? Es de esperar que sí. Ya el año pasado durante las primeras carreras vimos algo así, especialmente en un Gran Premio de Rusia donde el inglés se quedó a una distancia sideral de su compañero, que se estrenaba ese día como ganador. Tras superar ese periodo sombrío, Hamilton acabó completando una de las temporadas más completas que se le recuerdan. Y si hace un año lo hizo, ¿por qué no va a repetir? Le toca demostrar al mundo que no se ha cansado de ganar.