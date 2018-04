Carlos Sainz pierde la batalla de Renault

La aventura de Carlos Sainz con Renault no está teniendo un comienzo sencillo. Después de las cuatro carreras de prueba disputadas en 2017, las hostilidades de verdad entre el madrileño y su compañero de equipo han tenido su pistoletazo de salida con los tres primeros Grandes Premios de esta temporada. Y Sainz, de momento, ha pinchado. Nico Hulkenberg está demostrando lo que todo el mundo preveía, y es que estamos ante uno de los huesos más duros de roer de la parrilla de salida. Incluso Fernando Alonso ha dicho que elegiría al alemán para un hipotético equipo propio, a pesar de que éste no sepa aún lo que es pisar el podio.

Lo cierto es que el déficit de Sainz respecto a su compañero empieza a ser preocupante. Tres sesiones de clasificación en las que se ha visto superado y tres carreras en las que Hulkenberg le ha batido con mucha claridad. Mientras que el alemán ha acabado siempre sexto o séptimo, Sainz, apenas ha sumado 3 puntitos, 19 menos que su compañero.

La conclusión no es otra que Sainz debe espabilar. Es cierto que en Renault se trata de un piloto muy bien valorado, pero pronto empezarán a cuestionarse esto si nuestro compatriota no empieza a plantarle cara de verdad a su vecino de box y rival. Y ojo, porque una posible marcha de Daniel Ricciardo de Red Bull podría dejar un asiento libre para el que Sainz sería el máximo candidato, siempre y cuando su valoración no baje a pasos agigantados.

No obstante, no hay que ver todo negro pese a este mal comienzo. La diferencia entre Sainz y Hulkenberg en las sesiones de clasificación no es tan grande como para pensar en que el español no será capaz de superar con regularidad al teutón, siendo ésta la verdadera clave de todo. El que va por delante es el que tiene acceso a las mejores estrategias de carrera y, por tanto, a la posibilidad de acabar en mejor posición. Un pequeño esfuerzo extra en la jornada del sábado puede ser lo único que necesita Sainz. Pero lo necesita ya. Veremos…