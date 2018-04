16/56. Sainz pasa a Gasly y se pone 15º.

15/56. Se marcha Hulkenberg y eso no es bueno para Sainz, que no consigue adelantar a Gasly.

14/56. Alonso intenta acercarse a Grosjean, mientras Sainz ha salido 16º de la parada.

13/56. Primera parada de Carlos Sainz. Muy lenta la parada.

Situación de carrera: 1º Vettel, 2º Bottas, 3º Verstappen, 4º Raikkonen, 5º Hamilton, 8º Sainz y Alonso 11º.

12/56. Alonso adelanta a Grosjean pero el Haas corre mucho y le vuelve a adelantar.

11/56. Alonso dice a su equipo por radio que el plan B es mejor.

10/56. Tras 10 vueltas todo sigue igual. Los españoles peleando por ganar posiciones.

9/56. Le dicen por radio a Hamilton que no se estrese y mantenga la calma.

8/56. Grosjean está frenando a Alonso. El asturiano está rodando más rápido.

7/56. Vettel es más líder con el paso de las vueltas. Ya lea saca casi tres segundos.

6/56. Alonso se acerca a Grosjean con el paso de las vueltas.

5/56. Grosjean ha tenido que dejar pasar a Magnussen por orden del equipo. No le ha gustado nada la decisión al piloto francés. “Vamos hombre si es sólo la vuelta 6”, ha dicho por radio.

4/56. Vettel va ampliando su ventaja vuelta a vuelta. Ya le saca más de dos segundos a Bottas, segundo.

3/56. Sin movimientos. Sainz sigue octavo detrás de Hulkenberg, guardando neumáticos, y Fernando continúa undécimo.

2/56. Mala salida de Raikkonen y Hamilton, sobre todo del finlandés que salía segundo.

1/56. Fernando Alonso ha ganado dos posiciones en la primera vuelta y es undécimo. Sainz es octavo, con Vettel en cabeza, Bottas segundo y Verstappen tercero.

¡Comienza el GP de Fórmula 1 de China!

8:10. Arranca la vuelta de formación. Ya no queda nada.

8:07. ¿Conseguirá Hamilton batir a Vettel? El alemán se ha llevado las dos primeras carreras del año. Mientras Alonso sale en el puesto 13. A ver si es capaz de hacer magia en la salida.

8:05. Ya están los pilotos en los coches. El GP de Fórmula 1 de China dará comienzo en unos instantes.

7:57. Suena el himno de China. Todo apunto para que comience el Gran Premio.

7:50. GP de Fórmula 1 de China – Circuito F1 de Shangai: Muchas miradas se centrarán en el campeón Lewis Hamilton, que puso en duda las posibilidades de su equipo en el Gran Premio de China, después de que el alemán Sebastian Vettel consiguiese el sábado la pole, encabezando una primera línea de Ferrari.

7:47 Vettel, que como Hamilton ha sido cuatro veces campeón del mundo, ha ganado las dos primeras carreras de la temporada y acumula una ventaja de 17 puntos sobre el piloto de Mercedes.

7:45. GP de Fórmula 1 de China – Shangai: Por su parte, Carlos Sainz se mostró ilusionado con poder “remontar” desde la novena posición de salida. “Estoy más contento que en el pasado gran premio. Quizás no del todo al 100% con el coche, seguimos teniendo algunos problemillas en curva lenta, donde quizás me falta todavía un pelín de confianza, pero bueno, nada que no se pueda resolver”, dijo. Al igual que Alonso, cree que la degradación de las gomas marcará mucho el desarrollo de la carrera.

7:40. Hay que estar muy atentos a la actuación de Fernando Alonso. El asturiano aseguró que están “en una buena posición”, saliendo desde la decimotercera plaza para coger puntos en el trazado asiático. “Íbamos a intentar quedar undécimos, que sería lo ideal para elegir neumático, pero no ha podido ser. El decimotercer puesto era lo máximo. Hay que buscar más velocidad”, añadió. Además, el de McLaren tiene claro que la gestión de los neumáticos como clave para la carrera.

7:38. Ferrari ha vuelto. Lo venía mostrando en los libres y en la clasificación del GP China de Fórmula 1 las balas rojas arrasaron. Vettel logró in extremis una vertiginosa pole por delante de su compañero Raikkonen, al que superó sólo por 87 milésimas.

7:30.GP de Fórmula 1 de China – circuito de Shangai, en directo:Estamos a menos de 30 minutos para que arranque la carrera del GP de China de F1 2018. El circuito de Shangai de 5’451 km en el que se rodará con neumáticos de compuestos medios, blandos y ultrablandos. Los pilotos darán 56 vueltas, para completar un recorrido de 305 kilómetros.

Sigue aquí la carrera del GP de China de Fórmula 1 en directo: Tras una apasionante clasificación, llega el momento esperado: la carrera oficial del GP de China del Campeonato del Mundo de 2018de Fórmula 1. Los pilotos no han tenido prácticamente descanso, ya que la última prueba se disputó el fin de semana pasado en el GP de Bahrein.

Ferrari parte como favorito después de que en las pruebas de clasificación arrasaran ante las demás escuderías. Sebastian Vettel arrancará desde la pole position, mientras que su compañero de equipo, Raikonnen, partirá justo por detrás.