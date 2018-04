Ferrari ha vuelto. Lo venía mostrando en los libres y en la clasificación del GP China de Fórmula 1 las balas rojas arrasaron. Vettel logró in extremis una vertiginosa pole por delante de su compañero Raikkonen, al que superó sólo por 87 milésimas. Los Mercedes no estuvieron a la altura y se quedaron a medio segundo de los Ferrari. Bottas fue tercero y Hamilton, discreto, se tuvo que conformar con el cuarto puesto. Los españoles tuvieron el rendimiento esperado: Carlos Sainz se metió en la Q3 y acabó noveno, mientras que Fernando Alonso no pudo hacer nada con un McLaren sin velocidad punta y terminó decimotercero.

Ferrari tenía prisa. Como un diputado en vísperas de un puente, los bólidos rojos se pusieron al frente de la Q1 en su primer intento. Raikkonen firmó la primera vuelta rápida y Vettel, en su primer intento, marcó un 1:32 que le hizo mirar a sus rivales por el retrovisor. Detrás de ellos marcaban los mercedes de Bottas (a 7,5 décimas) y Hamilton a 1,12 segundos.

Fernando Alonso salió al asfalto a falta de 10 minutos y marcó un sorprendente quinto tiempo a 1,4 segundos de Vettel, que le colocó temporalmente en el quinto puesto de la parrilla y que debía bastarle para meterse en la Q2 sin grandes apuros. Mientras empezaba a haber previsiones de lluvia.

Carlos Sainz, por su parte, apuró para salir al asfalto, quizá porque su intención era solventar la Q1 al primer intento. Lo hizo con el undécimo tiempo, casi a dos segundos de Vettel e incluso por detrás de Alonso, que había caído al noveno puesto a falta de 5 minutos para terminar la primera calificación. Sainz era undécimo en una situación incómoda como la de Cifuentes en la Comunidad de Madrid.

Aunque el que estaba de verdad en peligro de extinción era Ricciardo, que no había podido salir a la pista por problemas con su Red Bull. Logró salir del box a falta de tres minutos, al menos para intentar marcar una vuelta. Le sirvió. Se metió in extremis en la Q2 con el decimocuarto tiempo, justo el último que salvaba el corte.

Resumen de la Q1: los Ferrari arrasan, los dos Mercedes se estaban guardando algo, Sainz era séptimo, Alonso noveno y Ricciardo salvaba los muebles.

Ferrari galopa

Calco en el inicio de la Q2. A las primeras de cambio los Ferrari en cabeza. Raikkonen marcó la pole provisional con 1:32 con neumático blando. Vettel casi clavó el tiempo de su compañero. Los Mercedes estaban en problemas. Bottas a más de seis décimas y Hamilton a más de un segundo. Fernando Alonso y Sainz aún no habían marcado su tiempo. Carlos lo hizo en su primer intento, pero se quedó undécimo a 1,2 de Raikkonen, un tiempo que le dejaba fuera de la Q3. A falta de cuatro minutos Fernando Alonso no había marcado tiempo, así que fiaba el milagro de llegar a la Q3 a una sola vuelta. Los dos McLaren estaban fuera.

Pero Hamilton se estaba guardando una sorpresa y marcó la vuelta rápida en 1:31:9 con gomas blandas. También Fernando Alonso hizo un notable 1:33, que le colocó noveno al filo del corte, pero le superaron Magnussen y Ocón. Con Alonso fuera de la Q3, el honor patrio lo salvó Carlos Sainz sobre la bocina, con un tiempo que le metió en el décimo puesto, el último que daba acceso a la calificación final.

La trampa de Mercedes

Resumen de la Q2: Mercedes había jugado con todos. Hamilton era pole provisional, seguido de su compañero Bottas y de los Ferrari de Raikkonen y Vettel. Los dos McLaren, sin velocidad punta, se habían quedado fuera de la Q3 y Carlos Sainz sufría para mantenerse entre los mejores. Fernando Alonso debía conformarse con la decimotercera plaza.

Y llegó la hora de la verdad. Raikkonen marcó una gran vuelta y clavó el crono en 1:31:2. No pudo superarle Vettel en su primer intento (a 1,6 décimas) ni tampoco los Mercedes: Bottas se quedó a más de cuatro décimas y Hamilton, cuarto provisional, a casi medio segundo. Sainz firmó un noveno provisional en su primera vuelta. A todos los pilotos les quedaba el segundo y definitivo intento, el que marcaría la parrilla del GP de China de Fórmula 1.

Lo intentaron Hamilton y Bottas, pero no pudieron superar a la segunda ni a la tercera los tiempos de los Ferrari, que aún no habían dicho su última palabra, pero que tenían asegurada su séptima pole consecutiva. Raikkonen firmó un 1:31:18 que le colocaba primero… hasta que llegó Vettel y le superó por ¡¡¡87 milésimas!!!

Conclusión: dominio abrumador de Ferrari con pole para Vettel, el líder del Mundial de Fórmula 1, segundo Raikkonen y detrás los Mercedes. Bottas superó a un Hamilton que empieza a perder gas bajo presión y que saldrá este domingo cuarto en la parrila del GP China de Fórmula 1. Carlos Sainz saldrá noveno y Fernando Alonso decimotercero.