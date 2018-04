Zasca de Red Bull a Fernando Alonso: “Este señor acabó el otro día detrás de un Toro Rosso Honda”

No es Helmut Marko, el generalmente malencarado asesor de Red Bull, la persona que más aprecio tiene a Fernando Alonso en el paddock de la Fórmula 1. De hecho, son varios los ejemplos en los que este individuo se ha cebado con nuestro piloto. Ahora sumamos a la ecuación las ganas de ensalzar el motor Honda que tiene –recordemos que Red Bull sopesa equipar los propulsores japoneses en 2019–, con lo que las críticas a McLaren también están a la orden del día. Ha bastado que Toro Rosso, impulsado por Honda, haya quedado un solo día por delante de los británicos para que Marko haya sacado a la calle los cañones. Y ojo, porque su opinión acerca de McLaren puede escocer, pero lo cierto es que no le falta un ápice de razón.

“El McLaren MCL33 no es un coche excepcional. Después de Australia levantaron expectativas bastante altas, pero el señor Alonso cerró el último gran premio detrás del Toro Rosso. Soy de la opinión de que los fallos de los últimos tres años no se deben solo a Honda, sino también a un equipo técnico que no ha logrado hacer buenos coches. Con Renault , de hecho, sigue siendo el más lento con esos motores. Han revolucionado todo, pero no solo han perdido un motor que está mejorando lentamente, sino que también han desperdiciado una gran cantidad de dinero”, ha afirmado Marko.

Lo cierto es que durante las dos primeras carreras de 2018 McLaren ha mejorado, pero ni mucho menos lo que se esperaba. El MCL33 está bastante lejos del rendimiento de Red Bull, la verdadera referencia para los que equipan el motor Renault. Y también acierta Marko al asegurar que el coche de Fernando Alonso sigue siendo el más lento en recta. No tanto como en 2017 con Honda a la espalda, pero el más lento en definitiva. Esto destapa una realidad, y es que no todos los problemas vividos en Woking tienen que ver con Honda. En la escudería británica ya no tienen excusa, y han de empezar a mirarse un poco el ombligo para darse cuenta de una vez por todas de que, quizás, su monoplaza no sea tan bueno como creían. Más vale tarde que nunca, aunque ello les haya costado una importante reducción en su presupuesto anual.