La predicción más optimista de Sainz: “Renault y McLaren darán pasos más grandes que el resto”

El comienzo de temporada de Carlos Sainz no ha sido especialmente brillante. La competencia en la zona media de la parrilla es dura, muy dura, a lo que hay que sumar un Nico Hulkenberg que de momento se ha mostrado más entonado que el piloto español. No obstante, éste muestra su total confianza en que la evolución de Renault, así como la del McLaren de Alonso, sean de las más destacadas de la parrilla.

“Creo que hay equipos como Renault y McLaren, al menos nosotros es el objetivo que tenemos, dar pasos más grandes que el resto. Sabemos que los demás también lo van a dar como ha demostrado Toro Rosso en Bahrein que dio un paso muy grande, nosotros esperamos en el global de todo el año dar pasos más grandes todavía. Ese es el objetivo de un equipo de fábrica como Renault con las aspiraciones de llegar a ser campeón del mundo en un par de años”, ha dicho Sainz en declaraciones recogidas por As.

Centrándonos en el propio Sainz, debemos recordar que reconoció no sentirse nada cómodo con su Renault en Bahrein, una carrera que acabó fuera de los puntos y a bastante distancia de su compañero. No obstante, el madrileño piensa que en Shanghai la historia será diferente, con lo que espera ofrecer un rendimiento que se asemeje más al de Australia, donde acabó décimo, que al de la semana pasada. “Sabemos que no iba cómodo con el coche en todo el fin de semana de la carrera anterior, el monoplaza se comportó diferente a lo que tuvimos en Australia y no ayudó a mi confianza, pero sabemos qué dirección tomamos así que en Shanghai espero volver a la senda de Melbourne. Habrá que intentar tener un buen compromiso ente velocidad en curva y en recta, necesitamos mucha carga aquí”.

Quedamos a la espera de ver cómo rinde el Renault sobre el asfalto de Shanghai, un trazado diferente a los dos primeros del mundial y en el que, sobre todo, influirá la presencia de una climatología mucho más fría que en Australia y Bahrein. El desafío de la puesta a punto seguro que aguarda nuevas sorpresas a todos los equipos, pudiendo variar el orden de la parrilla respecto a lo visto hace una semana. Esperemos que, en el caso de Renault y McLaren, sea para bien.