Pocos imaginaban un comienzo de mundial de Fórmula 1 como el que hemos tenido. Con los Mercedes como grandes favoritos, expertos y no tanto esperaban a estas alturas a un Lewis Hamilton líder del mundial con dos victorias en el bolsillo. Pero no, la mala suerte y un Ferrari más rápido de lo esperado han dejado los dos primeros triunfos del año en Maranello, creando una sensación de angustia en Mercedes que seguro intentan hacer desaparecer este fin de semana en China. Al menos ese es el objetivo, tal y como confirma un Lewis Hamilton que dice no poder permitirse una nueva derrota a manos de los coches rojos.

“Shanghai siempre ha sido una buena pista para mí. Realmente espero volver al lugar para el que hemos trabajado las dos últimas carreras. Hay cosas buenas que vendrán, pero estamos 17 puntos por detrás y no puedo permitirme perder más frente a Sebastian”, ha dicho un Hamilton que además le da un ‘palito’ a su equipo. “Mercedes debe mejorar la comunicación entre el muro y los pilotos. No podemos permitirnos perder ninguna carrera con Ferrari. Tenemos que plantarnos en un lugar en el que no seamos sólo fuertes gestionando el coche, sino también en la carrera”.

Ya tras la carrera de Australia, Hamilton criticó la estrategia de Mercedes, que dieron por hecho que su piloto no perdería el liderato tras el periodo de Virtual Safety Car que acabó decidiendo la carrera. Además, durante la carrera de Bahrein se escuchó al actual campeón discutir con su ingeniero de pista porque no le daba la información correcta durante la misma. “La estrategia fue excelente en Bahrein, pero para que funcione debemos asegurarnos de comprender lo que tenemos que hacer. Probablemente es difícil comprender lo que pasa dentro del coche porque estás sudando, hace mucho calor y es muy intenso. Si no sabes por lo que estás luchando, es difícil pilotar. Nos vamos a sentar y a hablar sobre las últimas dos carreras”.

Hamilton se disculpa con Max Verstappen

Una de las polémicas del Gran Premio de Bahrein la protagonizaron el propio Hamilton con Max Verstappen. Una maniobra excesivamente agresiva del holandés acabó con un toque entre ambos y éste fuera de carrera. No hubiese pasado nada más si las cámaras no hubiesen pillado a Hamilton insultando claramente a su colega de parrilla en la antesala del podio, algo por lo que el británico se ha disculpado al llegar a China. “Cuando estábamos en la sesión de autógrafos le di la mano y le dije, “mira, lo siento por la última carrera”. Es bueno mostrar respeto y aunque yo sea el piloto mayor, sentí que era importante acercarme a él. Si fue su culpa o la mía, realmente ya no importa, ahora ya forma parte del pasado”, ha dicho Hamilton en ITV.