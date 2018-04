Ross Brawn señala el problema actual de la Fórmula 1

¿Persigue Liberty Media un ideal utópico en la Fórmula 1 que pretende para el futuro? El Gran Circo siempre ha tenido unas grandes diferencias de rendimiento entre los distintos equipos. Una frase que me dijeron una vez y que resume el por qué se produce esto es la que mejor lo define. La F1 son carreras de coches, no de pilotos, y por eso ganan los mejores monoplazas. Dicho esto, ¿cómo pretenden cambiar este legado histórico los nuevos dueños del certamen? No se sabe, pero al menos sí que tienen identificado el problema. Existe demasiada diferencia entre los tres equipos grandes y el resto.

“En Bahrein tuvimos dos Grandes Premios. Uno se basó en la ausencia de Red Bull y fue una batalla entre dos equipos, Ferrari y Mercedes, y el otro fue una carrera con el resto. Solo seis pilotos completaron las 57 vueltas y la distancia entre Hamilton y Gasly fue de unos enormes 55 segundos”, afirmaba Ross Brawn, responsable deportivo de Liberty Media tras la segunda carrera del año. ¿Alguna diferencia con lo que veíamos cuando Ferrari dominaba -precisamente con Brawn en el equipo- o en la época de Senna? Ninguna. Incluso entonces las diferencias eran aún mayores.

Lo que sí ha cambiado es la fiabilidad de los monoplazas, mucho mayor en la época actual, con lo que las posiciones de podio están mucho más caras que antaño. De hecho, el año pasado solamente un piloto que no fuese de Mercedes, Ferrari o Red Bull pisó el podio. Fue Lance Stroll en Bakú. Por ello, Brawn piensa que es deber de Liberty Media actuar para asegurar una mayor igualdad. “De las 60 posiciones de podio del año pasado, solo una estuvo ocupada por un piloto que no era de Ferrari, Mercedes o Red Bull. Fue Lance Stroll, piloto de Williams, en Bakú. Es la prueba de que necesitamos hacer algo. Este es uno de los objetivos que tenemos en nuestra visión de la Fórmula 1 del futuro y que presentamos a los equipos y a la FIA el pasado viernes en Bahrein. Junto al órgano de gobierno, queremos trabajar en conseguir esto para que el deporte sea más espectacular y atractivo. Sobre todo, tenemos que hacerlo por los aficionados”, finaliza Brawn.