Red Bull, más cerca de utilizar los motores Honda en 2019

Que el equipo Red Bull de Fórmula 1 está formado por varias de las personas más astutas del paddock del Gran Circo no lo duda nadie, y la jugada realizada con Honda como protagonista lo puede volver a confirmar. Después del fiasco de los japoneses con McLaren, los energéticos recogieron las migajas del proyecto para hacerlo crecer en su equipo ‘B’, Toro Rosso. Y si funciona, Honda acabará siendo el motorista exclusivo de los austriacos. Pues bien, después del rendimiento mostrado en Bahrein, el posible paso de Red Bull a Honda en 2019 parece más cerca que nunca, algo que confirma el propio Helmut Marko, asesor del equipo.

“Antes de tomar la decisión de trabajar con Honda pensamos que podía ser un paquete exitoso, una vez que nos mostraron lo que planeaban hacer. Cuando sea el momento oportuno, tomaremos una decisión. Hay muchos aspectos alrededor que tenemos que estudiar. Van en la dirección correcta, y los periodistas deberían saber que somos valientes”, ha asegurado Marko.

También mira con interés el devenir de los acontecimientos Daniel Ricciardo, que todavía tiene pendiente solucionar su futuro. El rendimiento de Honda y la decisión que Red Bull tome acerca de su proveedor de motores para el futuro influirá en lo que el australiano decida, toda vez que las opciones de Mercedes y Ferrari permanecen abiertas de momento. “Ayuda a sus posibilidades de parecer atractivo para Red Bull. Al menos ahora mismo no tiene nada que ver conmigo, digo esto porque no tengo contrato con el equipo para el próximo año. Los pilotos no estamos involucrados en esas conversaciones sobre motores. Soy consciente de que podría haber algunos cambios el próximo año y es genial para Honda. Obviamente invirtieron bastante en los últimos años y no funcionó con McLaren, pero es estupendo que ahora a Toro Rosso le vaya bien”. Cada vez son menos los que dudan de que Honda será tarde o temprano el motorista de Red Bull. Jugada maestra la suya si todo acaba funcionando.