El diálogo más divertido entre Fernando Alonso y su jefe, Zak Brown

Qué diferente es la relación que tiene Fernando Alonso con su actual jefe, Zak Brown, a la que tenía con el anterior, Ron Dennis, especialmente durante la primera época del español en McLaren. Tanto es así que hasta piloto y mandamás graban divertidos vídeos al volante de coches de la compañía británica en los que se entrevista mutuamente. La acción tuvo lugar durante esta pretemporada en Navarra, circuito donde se presentó el nuevo MCL33 y en el que durante una vuelta conduciendo cada uno, el que iba de copiloto preguntaba por temas candentes de la actualidad.

En primer lugar fue Zak Brown el que se sometió al test de Alonso, cuya primera pregunta iba orientada a saber si su jefe se sabía el nombre completo del piloto. Fallo, el segundo apellido era totalmente desconocido para el americano, que además aseguró preferir Londres sobre Los Ángeles y la Fórmula 1 sobre la Nascar. También se decantó Brown por Ayrton Senna en lugar de Alain Prost, afirmando también sin dudar que prefería pilotar un coche de carreras a dirigir un equipo de competición. También puso Alonso en jaque a su jefe dándole a elegir entre las cabezas visibles de Mercedes y Red Bull, Toto Wolff y Christian Horner, y entre Renault y Honda como motoristas. Brown se decantó por Wolff y Renault, finalizando aquí su turno.

Llegaba entonces la hora de Fernando Alonso al volante y, por tanto, de responder preguntas. Haciendo gala de su particular sentido del humor cuando está relajado, el asturiano contestó a su jefe ante la misma primera pregunta que él había formulado que su nombre era ‘Zak McLaren’. Ya más en serio, Alonso afirmó preferir el circuito de Suzuka sobre el de Barcelona y a McLaren sobre Renault, a pesar de ser con los franceses con quienes logró sus dos mundiales. También le preguntó Brown a Alonso sobre si prefería las 500 millas de Indianápolis o las 24 horas de Le Mans, asegurando el piloto que seguramente se decantaría por la carrera de resistencia. No obstante, Brown mostró el deseo de volver a Indianápolis a intentar ganar la mítica prueba. Más firme en su respuesta se mostró Alonso al elegir a Hamilton por encima de Vettel para acabar vacilando a su jefe cuando éste le preguntó si le prefería a él o a Ron Dennis. “Mmmm… Estoy tratando de decir algo divertido pero no me sale, Zak”. Lo dicho, igualito que con el anterior…