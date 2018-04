Briatore: “Fernando Alonso sigue siendo al menos tan fuerte como Hamilton”

Flavio Briatore es una de las personas más importantes en la carrera de Fernando Alonso, y también una de las que más conoce los entresijos del piloto asturiano. Por ello sabe que aún puede darnos muchas alegrías, faltando solamente que se ponga al volante de un monoplaza con posibilidades reales de ganar. Según el magnate italiano, Alonso tiene todavía hoy uno de los niveles más altos de la Fórmula 1, si no el que más, sin nada que envidiar a un Lewis Hamilton que domina con mano de hierro la competición durante los últimos años. Además, Flavio asegura querer ver a Fernando en Ferrari o Mercedes.

“Alonso pilota constantemente al más alto nivel, es al menos tan fuerte como Hamilton y conduce de manera muy consistente. Me gustaría ver a Fernando en un Mercedes o Ferrari”, ha dicho un Briatore que, consciente de que esto es prácticamente imposible, insta a McLaren a mejorar su monoplaza, algo para lo que ya no hay excusas tras la marcha de Honda. “El fantástico cuarto lugar de Pierre Gasly fue un espectáculo de Toro Rosso-Honda. Ahora ya McLaren no tiene excusas, tienes que poner tu coche donde debe estar”, proseguía el italiano en declaraciones recogidas por la prensa alemana.

Dejando de lado a su antiguo pupilo, Briatore también ha querido analizar la lucha por el mundial que un año más van a protagonizar Mercedes y Ferrari. Según Flavio, sus compatriotas son más sólidos que hace un año, aunque aún hay que esperar para ver si el devenir de las carreras confirma que los del Cavallino Rampante están por fin a la par de las flechas de plata. “Veo un Ferrari más sólido que hace un año. Veo un Ferrari a la par con Mercedes. Ambos equipos pueden ganar, las posibilidades son 50-50. Ferrari hizo una gran carrera, adaptó su estrategia y Sebastian salvó la victoria, pero solo llevamos dos de veintiuna, no deberíamos entusiasmarnos demasiado con la victoria de Ferrari, es mejor ganar las dos últimas que las dos primeras”.