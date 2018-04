Hamilton ataca a Verstappen y Red Bull: “Alonso y yo hubiésemos puntuado con ese coche”

El toque entre Max Verstappen y Lewis Hamilton producido en los primeros compases del Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 no ha dejado nada satisfecho al actual campeón del mundo. Como muchos otros, el de Mercedes piensa que Verstappen ha de calmarse para poder maximizar el enorme talento que tiene al volante. Eso sí, Lewis lo ha explicado a su manera, ensalzando su figura y, de paso, la de Fernando Alonso, para criticar al joven holandés.

“Yo creo que si Alonso hubiera estado en ese coche, hubiera terminado la carrera y conseguido puntos para Red Bull. Me gusta pensar que si yo hubiera estado en el coche, hubiera conseguido puntos para Red Bull. Es un piloto joven, va a estar aprendiendo siempre. Tiene un ritmo fantástico, pero como todos los jóvenes, no siempre toma las mejores decisiones. Solo espero que aprenda de cualquier situación. Pasé por eso cuando era más joven, así que sé cómo es y es fácil olvidar respetar la situación del otro”, afirma Hamilton en Race Fans.

La crítica de Hamilton no solamente alcanza a Max Verstappen, sino que también tiene su parte para el director de equipo de Red Bull, Christian Horner. “Es interesante escuchar a Christian Horner porque tienen un coche que debería obtener buenos resultados y, no sé si por inexperiencia o por no tomar decisiones maduras, no lo están consiguiendo. Debería haber terminado en una posición decente porque es lo suficientemente bueno para hacerlo”.

Por suerte para Hamilton, el incidente con Verstappen no pasó a mayores, ya que el toque entre ambos monoplazas se produjo llanta con llanta sin que el Mercedes W09 se viese afectado. Un poco más hacia adelante y el alerón del coche alemán hubiese saltado por los aires. “Simplemente estoy agradecido de que el coche estuviera bien. No tenía intenciones de tocarle. Tuve mucho cuidado en la primera vuelta. Pienso en el campeonato del mundo. En ese momento hubiera podido ser un gran golpe al mundial. Afortunadamente no lo fue”, finaliza el británico.