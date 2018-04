Vettel temió perder en Bahrein: “Dije que lo tenía controlado, pero era mentira”

La victoria de Sebastian Vettel en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 de este año ha sido una de las más brillantes de su carrera. Sí, partió desde la pole y acabó entrando en primera posición, pero los entresijos de la prueba dieron para mucho. Con su primer paso por boxes, Ferrari dejaba claro que iba a una estrategia de dos paradas, algo que trató de ser contrarrestado por Mercedes yendo a una con un compuesto más duro de neumáticos. Al comprobar en el muro rojo que Vettel no iba a ser capaz de acabar siquiera segundo con el plan inicial, le pidieron alargar la vida de sus gomas hasta el final. Parecía imposible, pero el alemán lo logró.

Una vez finalizada la prueba, el mismo Vettel reconoció que temió perder la carrera hasta el final, mintiendo incluso a su propio equipo al decirles que estaba todo controlado. “A falta de diez vueltas dije que tenía todo bajo control, ¡pero era mentira! No tenía nada bajo control. Cuando me dicen la posición de Valtteri me dije ‘no hay nada que pueda hacer’. Hice cálculos y pensé que me alcanzaría. Ambos Mercedes eran muy fuertes hacia el final”, dijo el líder del mundial en Sky Sports.

Vettel recibió la noticia del cambio de estrategia a 20 vueltas del final, cuando la prueba constaba de 57. En ese punto, el alemán ha reconocido que bajo ningún concepto pensó que el plan B de Ferrari fuese a resultar, ya que en ese momento notaba los primeros síntomas de flaqueza en sus gomas. Sin embargo, el teutón demostró ser mucho más que un piloto capaz solo de ganar en condiciones favorables para alcanzar un triunfo de mucho mérito que le dispara al frente de la clasificación general. “Cuando faltaban 20 vueltas me dijeron que cambiábamos de estrategia y pensé ‘¿cómo diablos quieres hacer eso?’, porque los neumáticos empezaban a venirse abajo. Las últimas cinco vueltas fueron muy complicadas para no cometer errores y mantenerse en la trazada. Conseguimos mantenernos por delante de Valtteri Bottas, por lo que fue genial al cruzar la meta. Si consigues ganar así, todavía sabe mejor”.