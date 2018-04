La imagen más desagradable del Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 la vivimos en el box de Ferrari, cuando Kimi Raikkonen atropelló a uno de sus mecánicos después de un fallo en cadena durante el cambio de neumáticos. La rueda trasera izquierda del coche del piloto finlandés no salió de su sitio cuando el encargado de la pistola trató de desencajarla, con lo que el mecánico que sostenía el neumático nuevo se quedó inmóvil en su posición inicial mientras el resto de sus compañeros ya había terminado su trabajo. Al bajar el Ferrari de los gatos, el semáforo se puso automáticamente en verde, con lo que Raikkonen aceleró sin pensárselo llevándose por delante la pierna izquierda de este hombre. El resultado ha sido una fractura de tibia y peroné que le va a tener unos cuantos meses en el dique seco.

Ferrari no ha confirmado aún cuál ha sido del desencadenante de todo esto, ya que si bien parece claro que el neumático viejo no salió por un problema en la pistola, lo que no queda definido es la razón por la cual el semáforo de los italianos se puso en verde si el trabajo no estaba terminado. Los rojos han de investigar todavía lo ocurrido para tratar de evitar una situación similar en el futuro.

Otro de los puntos que llamó la atención de todo esto fue la lamentable actitud de Raikkonen justo tras bajarse del coche. Volviendo a boxes, se vio cómo el finlandés se quedaba mirando fijamente el tumulto que había en la zona de cambio de neumáticos, donde era evidente que uno de sus mecánicos yacía en el suelo con un importante daño.

En lugar de acudir a comprobar lo que ocurría y preocuparse por su compañero, Kimi miró de reojo mientras pasaba para meterse en el box bastante enfadado, llegando incluso a reconocer ante la prensa que no sabía exactamente lo que había ocurrido cuando había tenido tiempo para ello. Y es que conviene recordarle a Raikkonen que las carreras no deben ser lo primero en la vida.