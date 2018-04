El Gran Premio de Bahrein ha tenido mucha chicha. Y la que afecta a la estrella española más brillante de todos los tiempos en lo que a Fórmula 1 se refiere no es precisamente de buen gusto. Después de tres años de extremo sufrimiento con un motor Honda que no corría ni aguantaba, a la segunda carrera después de la ruptura con los nipones, van estos y cuajan una actuación brillante. Acompañada de una muy floja de McLaren, por cierto. De esta forma, ¿era realmente todo el problema de los de Woking su unidad de potencia?

Después de un Gran Premio de Australia muy pobre, el Toro Rosso Honda de Pierre Gasly ha demostrado que el propulsor japonés ha dado un paso adelante muy importante. Buena velocidad punta en todas las sesiones del fin de semana, buen ritmo en clasificación y, sobre todo, un gran rendimiento en carrera. Y mientras, Alonso y Vandoorne peleando con un McLaren que empieza a evidenciar ciertos problemas aerodinámicos.

Dejando de lado si ha sido o no un acierto el cambiar Honda por Renault, lo cierto es que el McLaren MCL33 ya no puede escudarse en el rendimiento de su motor para justificar su rendimiento. Sí, Alonso quedó séptimo, pero sin los abandonos producidos en la parte de arriba ni siquiera hubiese puntuado. El monoplaza británico tiene una pobre velocidad punta -entre otras cosas- que demuestra que los ingenieros de Fernando y su compañero han de trabajar en mejoras rápidamente. O lo que es lo mismo, durante estos tres años no todo ha sido culpa de los japoneses.

Al menos ahora McLaren está obligada a mirarse el ombligo para resolver sus problemas, no pudiéndose escudar solamente en el pobre rendimiento de su motor, que hasta el año pasado era real. Renault puede que no sea el mejor propulsor de la parrilla, pero tampoco es tan malo como para ocupar las posiciones que ocupan los coches naranjas. Y si no, que miren a Red Bull, o incluso al propio Renault de fábrica. McLaren ha de ponerse las pilas. Y rápido.