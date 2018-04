“¡Qué gilipollas!”. Alto y claro se le entendió a Lewis Hamilton lo que pensaba sobre Max Verstappen a raíz del toque que ambos habían tenido en la segunda vuelta del Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1. Era una conversación privada con su compañero Valtteri Bottas momentos antes de subir al podio, pero quedó registrada. Por ello fue preguntado el inglés en rueda de prensa, aunque la sorpresa llegó cuando Sebastian Vettel se adelantó a su rival por el título y contestó defendiendo la visceral reacción de éste. “¿Si le pusieras un micrófono a un futbolista después de una entrada diría cosas bonitas? No es justo”, dijo el alemán como parte de su argumento.

Hamilton no quiso entrar al trapo de si debió o no expresarse en esos términos sobre Verstappen, pero sí que criticó públicamente la maniobra del de Red Bull. “No recuerdo lo que dije, pero tuve un choque con Max que creo que era innecesario y necesitamos un respeto entre los pilotos. Debo ver la maniobra otra vez, pero mi impresión es que no fue respetuosa. Fue estúpida, sobre todo porque él no terminó la carrera”.

Lo cierto es que el adelantamiento de Verstappen a Hamilton tuvo un final perfectamente evitable. Una vez rebasado, el holandés quiso amedrentar a su rival alargando la trazada para dejarle sin espacio. Entonces Hamilton solo tenía dos opciones, irse fuera de la pista o aguantar la embestida de Max. Escogió lo segundo, teniendo la suerte de que fue el agresivo piloto holandés el que se llevó la peor parte. Si le hubiese dado algo de más espacio, Verstappen hubiese salido por delante, pero de nuevo decidió jugársela y le salió mal.

A pesar de que todo el mundo tiene más o menos la misma visión del incidente, Verstappen sigue haciendo oídos sordos asegurando que actuó bien con Hamilton. “No he sido agresivo, simplemente estaba buscando huecos. Eso no es ser agresivo. Estaba en una buena posición, adelanté a Lewis y era un poco ajustado, pero es normal cuando peleas por la posición. Dejé espacio suficiente. Sobre el abandono, había más daños además del pinchazo.Probablemente fue el diferencial”. Alguien debería calmar en cierto modo a Max. Tiene calidad para ganar mucho, solo le hace falta algo de cabeza.