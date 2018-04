Fórmula 1: Horarios y cómo ver la clasificación del GP de Bahrein de F1 de hoy

La segunda carrera del campeonato del mundo de Fórmula 1 tendrá lugar este fin de semana en Bahrein. La caravana del Gran Circo de la F1 visitará el trazado árabe en la que será la primera prueba nocturna del año, con lo que ello supone a nivel de temperaturas y la influencia de éstas en el comportamiento de los neumáticos. Sea éste como sea, lo que está claro es que los grandes favoritos para la victoria volverán a ser los Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, que además querrán resarcirse de su mal fin de semana en Australia, especialmente el finlandés.

En cuanto a los Ferrari, seguro que Sebastian Vettel tiene en mente repetir su triunfo de hace dos semanas en Australia. El calor reinante en Bahrein puede hacer que el SF71H se acerque más a los Mercedes en términos de velocidad pura, pero aún así seguirá siendo complicado volver a ganar si no pasa nada extraño. Kimi Raikkonen, por su parte, tratará de añadir un podio más, y es que el finlandés es el piloto que más veces a subido al cajón en esta pista. Para ello no podrá descuidar a los chicos de Red Bull, que estarán en la pelea de arriba siempre y cuando el déficit de potencia del motor Renault no se note demasiado en la gran recta de meta.

¿Y los españoles? De nuevo tendremos a Fernando Alonso y Carlos Sainz peleando por entrar en la zona de puntos. Un quinto lugar como el del asturiano en Australia depende más de que los de delante tengan problemas, pero seguro que el bicampeón está preparado para aprovechar cualquier posibilidad que se presente. Y Sainz, con su Renault, también tiene opciones de lograr un buen resultado, tratando de batir a Nico Hulkenberg como primer objetivo. Los entrenamientos y la carrera podrán verse en España a través de Movistar+, con los siguientes horarios.

Horarios del GP de Bahrein de Fórmula 1

Viernes 6 de abril

Entrenamientos libres 1: de 13.00 a 14.30 h

Entrenamientos libres 2: de 17.00 a 18.30 h

Sábado 7 de abril

Entrenamientos libres 3: de 14.00 a 15.00 h

Clasificación: 17.00 h

Domingo 8 de abril