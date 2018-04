Carlos Sainz: “No me he sentido cómodo en todo el fin de semana”

Carlos Sainz habló ante los medios sobre lo sucedido en la clasificación del Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, en el que saldrá décimo tras quedar último entre los pilotos que pasaron a la Q3.

Progresión en Bahrein

“Sabíamos que íbamos a ser difícil. No me he sentido cómodo durante todo el fin de semana y al final cuando no encuentras el tiempo deseado es más complicado. No iba contento con el coche como en Australia”.

Ritmo

“En cuanto a ritmo yo creo que habrá que ver mañana. Está todo muy apretado. Hay que estar avispados para ver si podemos ganar alguna posición”.

Paradas

“Yo creo que prácticamente todo el mundo va a ir a dos paradas. Hay bastante degradación de neumáticos y en una carrera a dos paradas siempre pueden pasar cosas y hay que estar atentos”.