Por primera vez en la historia solamente serán tres los motores que puedan utilizar cada piloto de Fórmula 1 durante una temporada. En total 21 carreras, con lo que cada unidad de potencia está obligada a aguantar nada más y nada menos que 7 Grandes Premios. A partir de ahí, sanciones. ¿Aguantarán bien todos los fabricantes? En Mercedes y Ferrari se tiene cierta confianza, pero existen más dudas con Renault, porque de Honda mejor no hablar.

No es especialmente optimista el mensaje que manda uno de los pilotos motorizados por Renault, Daniel Ricciardo, que hace una predicción que bien podría aplicarse a Alonso y compañía. “Tuve algunas sanciones el año pasado y esta temporada tenemos un motor menos, así que es probable que vayamos a penalizar, aunque no quiero decir que será definitivo. Obviamente, es probable que nos encontremos algo así o que alguien se encuentre en una situación como esa”, ha afirmado el australiano, que no obstante trata de no pensar mucho en problemas que en todo caso surgirán según avance la temporada. “Depende de en qué posición estemos en el campeonato. Si intentamos minimizar las pérdidas, entonces supongo que eso es lo que querremos hacer, pero es muy temprano para empezar a pensar en ello. Nos mantendremos optimistas e intentaremos ir a Abu Dhabi con estos tres motores”.

Otra de las cosas que cambia esta temporada es el sistema de sanciones aplicado por la FIA ante cambios extra de motor. El año pasado se acumulaban posiciones en parrilla sin límite, con lo que se daba la absurda situación de ver a un piloto con más de 20 puestos de sanción cuando no hay más pilotos que estos. Esta temporada existe un máximo de 15 posiciones, con lo que se puede dar el caso de que un piloto que utilice más motores de los permitidos no tenga que salir el último. En cualquier caso, un reto muy complicado para los motoristas, especialmente un Renault que en 2017 no se mostró especialmente fiable.